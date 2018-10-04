Eşine silah doğrultup tuz ruhu dökerek yaralayan sanığı 1 yıl 6 ay hapis cezası

Özden ATİK / İSTANBUL,()

SARIYER'DE boşanma davası süren 8 yıllık eşi Çiler Üren'e silah doğrultarak tuz ruhu döken kocaya 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Memiş Üren katıldı. Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile şikayetçi Çiler Üren'in avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma savcısı Ali Serhat Şahin esas hakkındaki mütalaasında, olay tarihinde sanık Memiş Üren'in, şikayetçi Çiler Üren'in saçını çekerek konuşmakta ısrar ettiği, müştekinin sanığı itelediği, sanığın cebindeki silahı çıkararak müştekiye doğrulttuğu, müştekinin engellemeye çalıştığında silahın havaya doğru ateş aldığı, silahın mücadele sırasında yere düştüğü, sanığın müştekiyi yere yatırdığı anlatıldı. Sanığın elinde bulunan şişenin içindeki sıvıyı müştekinin kafasına ve sırtına döktüğü, daha sonra yere düşen silahı alarak kabzasıyla müştekinin birden fazla kafasına vurduğu, müştekinin bağırması üzerine kaçtığı belirtildi. Savcı, davanın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan açılmışsa da sanık ve müşteki ifadeleri, yaralamanın niteliği ve olayın oluş şekli dikkate alındığında eylemin "Kasten yaralama" suçu oluşturduğu belirtilerek cezalandırılmasını istedi. Savcı, sanığın müştekiye hitaben "Seni öldüreceğim sakat bırakacağım" sözleriyle tehdit ettiği iddiasıyla dava açılmışsa da müştekinin soyut beyanları dışında bir delil olmadığı gerekçesiyle "Tehdit" suçundan ise beraatini istedi.

"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN CEZALANDIRILSIN"

Şikayetçi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise mütalaaya katılmadığını belirterek "Hukuki vasıflandırmada hataya düşülmüştür. Dosya kapsamına göre sanık olay tarihinde eşine asit dökmekle silah kabzasıyla kafasına vurmak suretiyle eylemi gerçekleştirmiştir. Bu eylemi adam öldürmeye teşebbüs suçu kapsamında değerlendirmelidir. Ayrıca sanık mağduru tehdit etmiştir. Yanlarında çocukları olmasına rağmen bu eylemi gerçekleştirmiştir. Tüm bu sebeplere sanığın, eşine yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep ederiz" diye konuştu.

Şikayetçi Çiler Üren'in avukatı Uğur Dursun ise "Mütalaaya biz de katılmıyoruz. Mağdurun hayati bölgelerine yönelik eylem söz konusudur. Eşe kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu işlenmiştir. Bu yönde cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

SANIK: "ELİMDE ÇAMAŞIR SUYU DOLU OLAN ŞİŞEYİ ATTIM"

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Memiş Üren, "Bir diyeceğim yok. Keşke böyle olmasaydı. İş bulamıyorum. Ben konuşmak için yanına gitmiştim. Öldürme kastım yoktur. Boşanma davası açan benim. Öfkeyle elimde çamaşır suyu dolu olan şişeyi attım. Silah kurusıkıdır. Bu silahı, kendimi korumak maksadıyla taşıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Öldürmeye teşebbüs kastım yoktur. Amacım, iki medeni insan gibi yollarımızı ayırabilmek için konuşmaktı" diye konuştu. Sanık Üren son sözünde ise "Sadece yaralama suçunu kabul ediyorum. Pişmanım beraatimi talep ederim "dedi.

1 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Memiş Üren'in şikayetçi Çiler Üren'i "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmışsa da eylemin "Eşe karşı kasten basit yaralama" suçunu oluşturduğunun anlaşıldığını belirtti. Sanığa bu nedenle suçun işleniş şekli, sanığın sosyal durumu, sanığın kastı dikkate alınarak önce 1 yıl hapis cezası verildi. Eylemin silahtan sayılan "Hidroklorik asit" ve silah kabzasıyla vurmak suretiyle işlendiği ifade edilerek sanığın cezası, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çıkarıldı. Sanığın geçmiş yaşantısı ve fiilden sonraki davranışlar gözönüne alınarak hakkında herhangi bir indirim uygulanmamasına karar verildi.

ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI

Sanık hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına da hükmeden heyet, sanığın "Tehdit" ve "Silahla tehdit" suçlarından yeterli delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, 12 Mayıs 2017'de meydana gelen olayda sanık Memiş Üren'in müşteki üzerine döktüğü sıvının Kriminal Laboratuarı'nın raporuna göre "kuvvetli bir asit olan ve aşındırıcı özelliğe sahip hidroklorik asit (halk arasında tuz ruhu olarak biliniyor) olduğunun belirlendiği ifade edildi. sanık Üren'in "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahla tehdit" ve "tehdit" suçlarından 12 yıldan 23,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.