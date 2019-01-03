Esenyurt’ta 150 Suriyeli daha ülkesine döndü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye’de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından bölgeye dönüşler devam ediyor. 150 Suriyeli daha bugün ülkelerine döndü.

Esenyurt Belediyesi tarafından ülkelerine gönderilen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı. Otobüslerle yola çıkan Suriyelinin eşyaları da Esenyurt Belediyesi tarafından gönderildi.

"GERİ DÖNÜŞ İÇİN TALEP VAR"

Esenyurt’tan yola çıkan kafileyi uğurlayan Esenyurt Belediyesi yabancılardan sorumlu meclis üyesi Pınar Sezgin Tekin, ‘Bugün 150 kişiyi yolcu ediyoruz. Şu ana kadar 5 bine yaklaştı. Bölgede yapılan operasyon sonrası temizlenen bölgelere yolladığımız kişiler buradaki tanıdıklarıyla iletişime geçerek dönebileceklerini söyledi. Şu anda ciddi anlamda geri dönüş için bir talep var’ dedi.