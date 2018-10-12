Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı





Çağatay KENARLI, İSTANBUL,()

ESENYURT'TA yapılan operasyonda 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 kişi tutuklarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı konusunda polis ekiplerine ihbar yapıldı. Söz konusu eve 9 Ekim'de operasyon yapan polis 42 yaşındaki M.D'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 1 kilogram skunk ele geçirdi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen M.D.'nin 5 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



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