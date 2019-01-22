Esenyurt'ta TIR bariyerlere çarptı, trafik aksıyor (1)

Ersan SAN/İSTANBUL, () ESENYURT Haramidere TEM bağlantı yolunda bir TIR seyir halindeyken şoförü İsa Özbay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Trafikte yoğunluk yaşanıyor.
(FOTOĞRAF)
Ersan SAN/İSTANBUL, () ESENYURT Haramidere TEM bağlantı yolunda bir TIR seyir halindeyken şoförü İsa Özbay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Trafikte yoğunluk yaşanıyor. (FOTOĞRAF)
Ersan SAN/İSTANBUL, () ESENYURT Haramidere TEM bağlantı yolunda bir TIR seyir halindeyken şoförü İsa Özbay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Trafikte yoğunluk yaşanıyor.
(FOTOĞRAF)