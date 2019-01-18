Esenyurt'ta araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı (1)

ESENYURT'ta bir araç, kaldırımda yürülenlerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen otomobil, kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı

(FOTOĞRAFLI)

ESENYURT'TA BIR ARAC, KALDIRIMDA YURULENLERIN ARASINA DALDI. KAZADA ILK BELIRLEMELERE GORE 4 KISI YARALANDI (FOTO: ERSAN SAN ISTANBUL )