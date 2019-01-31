Esenyurt Belediyesi EMİTT Fuarı’nda

İSTANBUL,()-TURİZM sektörünün en büyük fuarlarından birisi olan EMİTT Fuarı’na katılan Esenyurt Belediyesi Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek mineral değerlerine sahip termal tesisleri ile büyük ilgi gördü.

Türkiye ve bölgenin en önemli turizm fuarlarından birisi olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) başladı. TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuara Esenyurt Belediyesi de katıldı. Bu yıl 23’üncüsü açılan ve 3 Şubat’a kadar açık kalacak fuarda Türkiye’den ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen çok önemli turizm firmaları katılırken, çok sayıda il ve ilçe temsilcileri de bölgelerini ve yöresel özelliklerini tanıtmak için stant açtı. Esenyurt Belediyesi de açtığı stantla Türkiye’nin önde gelen termal tesislerinden olan kaplıcalarını tanıttı. Esenyurt Belediyesi, oldukça ilgi gören bagajda mama uygulamasını da sergiledi. Sokak hayvanları için arabaların bagajında taşınarak hayvanlara verilen bagajda mama paketleri fuara katılanlara dağıtıldı. Hayvanlar için örnek projeler yapan Esenyurt Belediyesi ayrıca fuarda standın bir alanında da bakımını üstlendiği sokak hayvanlarını getirerek “Satın alma sahiplen” sloganı çerçevesinde özendirici uygulama yaparak bu hayvanların sahiplenilmesi çağrısında bulundu.

EMİTT Fuarı’nın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Belediye Başkanları ve turizm sektörüyle ilgili dernek temsilcileri,100’den fazla ülkeden 700’ü aşkın davetli tur operatörü katıldı.

“TESİSLERİMİZİ TURİZMCİLERE TANITIYORUZ”

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mete Burak Sönmez yaptığı açıklamada bu yılda EMİTT Fuarı’na katılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Burada, ilçemizde bulunan termal kaplıcalarımızı ve bir yıl önce başladığımız bagajda mama uygulamamızı tanıtıyoruz. Gelen misafirlerimize sokak hayvanlarımız için hazırladığımız bagajda mama setlerinden hediye ediyoruz. Termal tesisimizin yerli ve yabancı katılımcılarımıza tanıtıyoruz. Termal tesislerimizi merak edenler için 3 Şubat akşamına kadar EMİTT fuarında olacağız. Tanıtım broşürlerimizi 3 dilde yayınlıyoruz” dedi.