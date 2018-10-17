Esenler’de deprem tatbikatı yapıldı

İSTANBUL, () -ESENLER Belediyesi tarafından toplumda afet bilinci oluşturmak ve olası bir deprem karşısında hazır olmak amacıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nin (ESKAT) eğitim çalışmaları kapsamında, Esenler Hükümet Konağı’nda düzenlenen tatbikatı Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da yerinde takip etti. ESKAT’ın yanı sıra İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Gaz Dağıtım (İGDAŞ) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri de tatbikatta hazır bulundu. ESKAT tarafından koordinasyonu sağlanan tatbikata yüzlerce vatandaş ve görevli personel katıldı. Temel afet bilinci, hafif arama kurtarma ve acil durumlarda yaralı taşıma usülleri, bina tahliyesi konularında eğitim verildi.

AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Tatbikat senaryosunda 6.5 şiddetinde otuz saniye süren deprem konu edinildi. Vatandaşlar deprem uyarı sesi ile birlikte komutları uygularken, ikinci deprem uyarı sesi ile binayı hızla tahliye etti. Tahliyenin ardından senaryo gereği aralarında ağır yaralıların da bulunduğu on kişi için arama kurtarma tatbikatı da yapıldı.

"DEPREMDEN 72 SAAT SONRA DEVREYE GİRİYORUZ"

ESKAT İşletme Şefi Nihat Duman yaptığı açıklamada, tatbikatın amacının beklenen Marmara Depremi öncesi vatandaşları bilgilendirmek olduğunu söyledi. Duman, “Biz Van Depremi’nde de görev aldık. Orada merdivenlerin çok hassas olduğunu gördük. İnsanları merdivenlerde bulduk. Merdivenlerin yıkıldığı yerde hemen arama kurtarma ekipleri devreye giriyor. Devreye girmemiz depremden 72 saat sonra oluyor. Çünkü yollar kapanabilir, itfaya aracının üzerine bir şey düşebilir.Belediyelerimizin çoğunda arama kurtarma ekipleri var. Biz de AFAD’a bağlıyız. Tam donanımlı araçların olduğu ekipleri biz veya tüm yerel yönetimlerimiz oluşturuyorlar. Biz şu ban hazırız" dedi.

Öte yandan, toplanma alanında kurulan deprem çadırında resim sergisi, arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı, afet bilinci eğitimleri ve afet gönüllüsü başvurularının kabulleri de yapıldı.