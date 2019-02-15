Esenler'in tarihi imar sorunu çözüldü

İSTANBUL, () –ESENLER’İN tarihi imar sorunu çözüme kavuşuyor. İmara kapalı alanlarda kalan ve 16 bin 500 aileyi ilgilendiren sorun, TOKİ tarafından yapılacak konutlarla çözülecek.

Esenler’in yıllardan beri süre gelen imar sorunu, TOKİ’nin hamlesi ile çözüme kavuşacak. Esenler'in yoğunluklu olarak yaklaşık 30 bölgesinde bulunan ve ilçede 16 bin 500 ailenin hak sahibi olduğu yapı ömrünü tamamlamış riskli konutlar, Atışalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Esenler Belediyesi'ne devredilen ve "Rezerv Yapı Alanı" ilan edilen bölgeye taşınacak. TOKİ tarafından yapılacak konutlar, yatay mimari şeklinde olarak inşa edilecek ve 6 katı geçemeyecek.

İLK İHALE 25 ŞUBAT’TA YAPILACAK

Metris Kışlası Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin birinci etabının birinci bölgesinde 531 konut yapılacak. Konutların ihalesi, TOKİ tarafından 25 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Mart ayı içinde de inşaatlara başlanması planlanıyor. Konutların, inşaat ruhsatlarının alındığı tarihten başlamak üzere 14 ay içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

YÜZDE 72'Sİ DONATI ALANI

Yeni konutların yapılacağı bölgenin yaklaşık 72'si donatı (yeşil, eğitim, sosyo kültürel tesis, resmi tesis, dini tesis, rekreasyon, spor, yol vb.) alanı, yüzde 28'i de konut alanı olarak ayrılmış durumda. Konutlar, içerisinde, çocuk oyun, mesire, yürüyüş ve spor, bisiklet yolu, hobi bahçeleri, gül bahçeleri, botanik parkları, mescid, gölet, restoran, kır kahvesi vb. aktivite alanları bulunan ve İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden birisi olan 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin hemen yanında bulunuyor.

PROJEDE SPOR VADİSİ DE VAR

Arazide 33 bin metrekarelik Spor Vadisi de yapılacak. Spor Vadisi'nde uluslararası standartlara uygun iki adet futbol sahası ile birlikte; Sporcu Sağlık Merkezi, Fitness Salonu, Spa Alanı, Soyunma Odaları, Konferans Salonu, Spor Müzesi, Sporcu ve Teknik Ekip Yatakhanesi, Eğlenme ve Dinlenme Alanları, otopark yer alacak.

“VATANDAŞLARIMIZA TALİH KUŞU KONDU”

Evleri sosyal donatı alanlarında kaldığı için yıllardır herhangi bir imar işlemi yapamayan vatandaşların yıllardır yaşadığı mağduriyeti çok iyi bildiğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Normal şartlarda böyle alanlarda kalan binalar ilgili kurumlar tarafından kamulaştırılarak o arsada planına uygun hizmet üretilir. Ancak bu genellikle vatandaş lehine bir durum değildir. Ben yıllardır bu durumda olan kardeşlerimizin problemini çözmek için uğraştım ve onlara hep ‘Sakın binanızı satmayın, yeriniz çok kıymetli, biraz sabredin’ tavsiyesinde bulundum. Ve bugün onlara talih kuşu kondu. Yıllardır mücadelesini verdiğim askeri alan tapularının belediyemize tahsis edilmesi ile 'çözülemez' denilen bu sorunu da kökünden çözdük. Bu alanlarda kalan vatandaşlarımızı askeri arazide yapacağımız konutlara taşıyacağız. Buralara taşınan vatandaşlarımız hiçbir hak kaybına uğramadan daha sağlam, daha güvenli, daha modern ve konforlu evlerine kavuşacaklar" ifadelerini kullandı.

“BOŞALTILAN BÖLGE İMARA AÇILMAYACAK”

Yeni evlerine taşınan vatandaşların boşalttığı imara kapalı alandaki evlerin yerlerinin kesinlikle imara açılmayacağını söyleyen Göksu, "Plan lejantında ne görünüyorsa öyle kalacak. Okul alanındaysa okul yapılacak. Yeşil alanda ise çocuk parkı yapılacak. Otopark alanı görünüyorsa otopark yapılacak. Kültür merkezi, spor alanı gibi yerlere de kültür merkezleri, spor alanları yapılacak. Böylelikle mevcut mahalle ve sokaklarımızda da 1.5 milyon metrekare bir alan açılacak ve büyük bir ferahlama yaşanacak" şeklinde konuştu.