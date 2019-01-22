Esenler Belediye Başkanı Göksu: Sporun nabzı Esenler'de atacak

Esenler'de açılacak Spor Külliyesi ve Spor Vadisi ile ilçenin adeta bir spor şehri olacağını dile getiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, projeleri hazırlanan Spor Külliyesi ve Spor Vadisi'nin hizmete girmesiyle birlikte sporun kalbinin Esenler'de atacağını söyledi.

Esenler Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte spora ve sporcuya yaptığı yatırımlarına iki yeni halka daha ekliyor. Çocuk parkları ve sosyal tesisleri ile tüm sporseverlere hitap edecek bu alanlar, 7’den 77’ye spor yapmak ve eğlenceli vakit geçirmek isteyen tüm vatandaşlara hizmet edecek.

SPOR KÜLLİYESİ'NDE YOK YOK

Kemer Mahallesi'nde, mevcut TEİAŞ Trafo Merkezi'nin bulunduğu toplam 251 bin metrekarelik alanda açılacak Spor Külliyesi'nde; futbol takımlarının antrenmanlarını yapabilecekleri 13 adet futbol sahası, futbol antrenmanlarında önemli bir yeri olan kumda çalışma için kaleci kum havuzu, 5 bin 339 seyirci kapasiteli Esenler Stadyumu, Esenler Spor Merkezi, spor ve fitness salonu, kamp eğitim merkezi, Esenler Erokspor Lisesi, otel, yurt, cami, çocuk-genç spor etkinlik ve oyun alanları, yeşillikler içinde yürüyüş ve dinlenme alanları ve 278 araçlık otopark yer alacak. Ayrıca Spor Külliyesi içinde açılacak Erokspor Meydanı da, prestijli bir karşılama mekânı ve özel günlerde toplanılabilecek yemyeşil bir açık alan olacak.

Askeri alanda kurulacak 33 bin metrekarelik Spor Vadisi de spor kulüplerinin vazgeçilmezi olacak. İdari birimlerin yer alacağı alanda, uluslararası standartlara uygun iki adet futbol sahası ile birlikte; sporcu sağlık merkezi, fitness salonu, spa alanı, soyunma odaları, konferans salonu, spor müzesi, sporcu ve teknik ekip yatakhanesi, yemekhane, eğlenme ve dinlenme alanları ve otopark ile tam donanımlı hizmet verecek.

“ESENLER BİR SPOR ŞEHRİ OLACAK”

Esenler'de 7'den 77'ye herkesi sporla buluşturmayı amaçladıklarını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, projeyle ilgili şunları kaydetti:

“İstiyoruz ki her yaştan vatandaşımız kendi ilçesinde gönlünce, bol bol spor yapsın, sağlıklı ve zinde nesiller yetişsin. İşte bu amaçla 2009 yılından bugüne futboldan basketbola, koşudan dövüş sporlarına ve satranca kadar Esenler'de düzenlediğimiz onlarca proje ile sporu tanıtıyor, geliştiriyor, sporcu yetiştirmeye ve şampiyonlar çıkarmaya devam ediyoruz. Spor Külliyesi ve Spor Vadisi ile birlikte Esenler 'Spor Şehri'ne dönüşecek. Spor Külliyesi, futbol sahalarından eğitim merkezlerine, yeşillikler içinde meydanından camisine ve lisesine kadar çok büyük bir bütünü içinde barındırıyor. Bu yönüyle burası için bir 'Spor Külliyesi' diyoruz. Esenler'de mümkün olan tüm alanlarımızda, şehrin sosyal ve sportif dönüşümüne katkı sağlayacak projeler hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”