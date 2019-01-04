Erzurum Kalesi önünde 'Kızak Şenliği'

ERZURUM'da, çocukları internet ve telefon bağımlılığından kurtarmak için bu yıl ilk kez 'Kızak Şenliği' düzenledi. Çocuklar kadar büyüklerin de ilgi gösterdiği şenlikte Erzurum'un geleneksel oyunları da oynandı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür Turizm İl Müdürlüğü, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez 'Kızak Şenliği' düzenledi. Tarihi kale önündeki şenliğe ahşap kızaklarıyla katılan çocuklara büyükler de eşlik etti. Kızaklarıyla kale önünde keyif yaşayan büyükler zaman zaman küçük kazalar yaşadı. Ahşap kızaklarıyla yarışan çocuklar kadar büyükler de eğlendi. Bir tarafta kızak eğlencesi yapılan şenlikte bir tarafta da soba üstünde közlenen tel helvası, kestane ve patatesler yendi.Spor Lisesi Müdür Yardımcısı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Erdal Emeç, okulda ders olarak kızak konusunu işlediklerini belirterek, şenliğe katılan öğrencilerin kendi yaptıkları kızaklarla katıldıklarını söyledi. Emeç, bilgisayar ve telefonla vakit geçiren çocuklara farklı bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.Kızak şenliğine katılan AK Parti Milletvekili Selami Altınok, çocukluğuna döndüğünü söyledi. Kızak kaydığını ve aşık oyunu oynadığını anlatan Altınok, katılımcıların çocukluklarına döndüklerini ifade etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ise şenlikteki amaçlarının çocukları internet ve telefon bağımlılığından kurtarmak olduğunu söyledi.

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