Erzurum'da AK Parti 4, MHP 1, İYİ Parti 1 milletvekilliği kazandı

ERZURUM'da, 27'nci dönem milletvekili seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 4, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı.Resmi olmayan sonuçlara göre, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 5 AK Parti ve 1 MHP milletvekili çıkaran Erzurum'da, bu kez AK Parti'nin bir milletvekili İYİ Parti'ye geçti. Bu sonuca göre, AK Parti'den Başbakan Yardımcısı olan Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve İbrahim Aydemir 27'inci dönemde milletvekili oldu. 25 ve 26'ıncı dönemlerde MHP'den milletvekili olan Kamil Aydın MHP'den üçüncü kez seçilirken, Naci Cinisli ise millet ittifakının oyları ile İYİ Parti'nin milletvekili seçildi.Recek Akdağ (AK Parti): 1960 Erzurum'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Bir yıl süreyle Londra'da kan hastalıkları üzerine çalıştı. 1999 yılında profesör oldu. Aynı üniversitede öğretim üyesi iken 2002'de AK Parti ile siyaset hayatına atıldı. 22, 23, 24 ve 26'ıncı dönemlerde AK Parti Erzurum Milletvekili oldu. 58, 59, 60 ve 61'inci hükümetlerde Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. Bu göreve 4 kez üst üste atanan ilk bakan oldu. 65'inci hükümette tekrar Sağlık Bakanlığı görevine getirildi. 19 Temmuz 2017 tarihinden itibaren 65'inci hükümette başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Akdağ, evli ve 6 çocuk babasıdır.Zehra Taşkesenlioğlu (AK Parti): 1972 yılında Erzurum'da doğdu. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F'den mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında ve Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği İlişkileri alanında yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. IWEC International Women Sentrepumer Chalange 2015 Uluslararası İş Kadını ödülüne layık görüldü. 25 ve 26'ıncı dönem AK Parti Erzurum Milletvekili olan Taşkesenlioğlu, AB Uyum Komisyonu Sözcülüğü, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Yardımcısı ve Türkiye-Tanzanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürüttü.Selami Altınok (AK Parti): 1966 yılında Erzurum'un Narman ilçesinde doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Erzincan'da Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Dil eğitimi için bir yıl İngiltere'de bulundu. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra sırasıyla Erzurum İl Özel İdaresi Sekreterliği, Aksaray Valiliği, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakan Yardımcılığı, İçişleri Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Van 100'üncü Yıl Üniversite'sinde Yakın Çağ Tarihi üzerine yüksek lisansını tamamladı. İyi düzeyde İngilizce bilen Altınok, evli ve 3 çocuk babasıdır.İbrahim Aydemir (AK Parti): 1962 yılında Erzurum'da doğdu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Mezuniyet sonrası bir müddet mali müşavir olarak serbest çalıştı. Aynı zamanda basın sektöründe de bulunan Aydemir, sürekli sarı basın kartı sahibidir. 25 ve 26'ıncı dönemde AK Parti Erzurum Milletvekili seçilen Aydemir, Parlamento'da Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak görev yapmıştır.Kamil Aydın (MHP): 25 Mart 1963'te Erzurum'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü derece ile bitirdi. Yüksek lisansını Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde tamamladı. Atatürk Üniversitesinde; yüksek okul müdürlüğü, üniversite senato üyeliği, bölüm başkanlığı ve etik kurul üyeliği görevlerinde bulundu. 25 ve 26'ıncı dönemde Erzurum Milletvekili seçildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.Naci Cinisli (İYİ Parti): 1969 yılında Erzurum'da doğdu. Üniversite eğitimi için 1989’da Avusturya’nın başkenti Viyana’ya giden Cinisli, Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde işletme ekonomi eğitimine başlamış ve eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde mezun oldu. İş insanı olan Cinisli, kurucularından olduğu şirketi büyüterek ev tekstili konusunda Türkiye çapında lider şirketlerden birisi haline getirdi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesidir.

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