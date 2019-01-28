İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın terminal işletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, "İstanbul'un şehir havalimanı Sabiha Gökçen olarak, sizlere terminale adım attığınız andan itibaren keyifli ve zaman kazandıran yolcu deneyimleri sunmak için yeni projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın terminal işletmecisi İSG tarafından yayımlanan ve binlerce yolcuya ulaşan Terminal dergisinin 81'inci sayısı okurları ile buluştu. Dergide havalimanını kullanan yolcular için bir mesaj yayımlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın terminal işletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, "2019 yılı tıpkı 2018 yılında olduğu gini bizim için önemli bir yıl olmaya aday. İstanbul'un şehir havalimanı Sabiha Gökçen olarak, sizlere terminale adım attığınız andan itibaren keyifli ve zaman kazandıran yolcu deneyimleri sunmak için yeni projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"YOLCU KAPASİTEMİZİ 41 MİLYONA ÇIKARDIK"

Ersel Göral, "2018 yılı, bizim için çok özel ve aynı zamanda başarılarla dolu bir yıl olarak geride kaldı. Terminal İşletmesini devralmamızın 10'uncu yılını kutladığımız 2018 senesi, aynı zamanda yolcu sayısında 34 milyona ulaşmamızın gururunu da yaşadığımız bir yıl oldu. Yıl içerisinde ailemize katılan yeni havayolları ile siz değerli misafirlerimize daha fazla seçenek sunma hedeflerimizde önemli bir aşama katettik. Yeni yiyecek ve içecek alanlarımızı hizmete soktuk. Terminal içerisinde hayata geçen yeni yolcu dostu uygulamalarla size zaman kazandırmak adına adımlar attık. Tabi hepsinden önemlisi 31 Temmuz 2018'de yeni iç hatlar ek binamızı hizmete soktuk ve yolcu kapasitemizi 41 milyona çıkardık" ifadelerini kullandı.