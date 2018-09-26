Ermenistan'da 64 gün tutuklu kalan Umut: Erdoğan ile görüşüp, elini öpmek isterim/ Ek fotoğraflar

Ermenistan'da 64 gün tutuklu kalan Umut: Erdoğan ile görüşüp, elini öpmek isterim/ Ek fotoğraflar

YORUM EKLE
Gönder