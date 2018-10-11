Ermenek'te 'bandırma' geleneği sürüyor

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), () - KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, iplere dizilen cevizlerin, un ve nişasta katılan kazanlarda kaynatılan üzüm şırasına bandırılıp, çıkarılmasıyla elde edilen 'bandırma' geleneği, sürdürülüyor. Farklı bölgelerde 'orcik' ve 'cevizli sucuk' olarak adlandırılan 'bandırma'yı bazı aileler, kışlık yiyecek olarak hazırlarken, bazıları da kilosunu 60 liraya kadar satıp, gelir sağlıyor.

Ermenek'te, cevizlerin iplere dizildikten sonra un ve nişastanın katıldığı kazanlarda kaynatılan üzüm şırasına bandırılarak, çıkarılması sonucu elde edilen 'bandırma' geleneğine halen devam ediliyor. Ermenek Belediye Başkanı İbrahim Sözkesen, 'bandırma' geleneğinin bölgede bin yıldır sürdürüldüğünü belirterek, '''Bandırma' geleneği bölgemizde bin yıldır sürüyor. Ermenek bağlarında yetişen ceviz ve üzüm, 'bandırma'nın ana ham maddesidir. Ceviz ve üzüm hasat edildikten sonra cevizler ipe dizilir ve üzümden elde edilen pekmeze bandırılarak yapılır. Adı da bu nedenle 'bandırma' olarak geçmektedir. 'Bandırma' kurtulduktan sonra üreticisi tarafından yurt içinde ve yurt dışına satılıyor" diye konuştu.

Ahmet Bülbül (82), 50 yıldır 'bandırma' yaptığını, artık görme yetisi azaldığı için geleneği oğlu Mustafa Bülbül'ün sürdürdüğünü söyledi. İlçede 1958'de üzüm bağı kurduğunu ve birkaç yıl sonra üzüm yetiştirmeye başlamasının ardından 'bandırma' yapmaya başladığını anlatan Bülbül, ''O yıllardan itibaren düzenli olarak her yıl 'bandırma' yapıyoruz. Yaptıklarımızı da satarak geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

YILDA 2 TON ÜRETİYORLAR

'Bandırma' geleneğini babasından devralıp, sürdürdüğünü belirten Mustafa Bülbül ise ''Ermenek 'bandırma'mızı, kendi üzüm şıralarımızdan hazırlıyoruz. Hiçbir katkı maddesi yok. Yılda yaklaşık 2 ton üretip, iç piyasada satıyoruz.'' diye konuştu.



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