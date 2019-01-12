Erken doğan buzağıya evde bakıyor

BAYBURT’ta hayvancılıkla uğraşan İbrahim Ayaz, erken doğan, komşularının ‘yaşamaz’ dediği buzağıyı hayatta tutabilmek için evinde bakıma aldı. Altını bezlediği, ayaklarına çorap giydirdiği buzağıya biberonla süt içiren Ayaz, hayvanın gelişimini sağladı.Merkeze bağlı Adabaşı köyünde hayvancılıkla uğraşan İbrahim Ayaz, erken doğum nedeniyle gelişimini tamamlayamayan buzağı için seferber oldu. Buzağıyı evine alan Ayaz, altını bezledi, ayaklarına çorap giydirdi. Buzağıya biberonla süt içiren, özenle besleyen Ayaz, 'Fıstık' adını verdiği hayvanın gelişimini sağladı. Düzenli banyosunu yaptırdığı buzağı ile oturma odasında vakit geçiren Ayaz, evin maskotu haline gelen hayvana çocukları gibi bakıyor. İbrahim Ayaz'ın amcası Mustafa Ayaz, hayvanı başını koyduğu kucağında uyutuyor. 2 aylık olan buzağı da eve alıştı. Ahıra götürülen buzağı yeniden eve döndü.‘YAŞAMAZ DEDİLER AMA YAŞADI’Buzağının erken doğumla dünyaya geldiğini anlatan İbrahim Ayaz, "İlk doğduğu zaman arkadaşlar, 'Günü eksik bir yavru, yaşamaz' dediler. 1 hafta önceden doğanlar bile yaşamıyor. Bu yavru 45 gün erken doğdu. Ben de onu eve aldım. Geceleri buzağı üşümesin diye sobayı yakıyorum. Gece uyanınca altını bezleyip, süt içiriyorum. 2 aydır bizimle evde yaşıyor. Buzağıyı annesinin yanına götürmek istedim ama geri geldi. Biz de onu evde tutuyoruz. Bir süre daha evde tutup sonra annesinin yanına bırakacağız. Ona çok alıştık, ayrılmak zor olacak” dedi.‘FISTIK BENİM KUCAĞIMDA YATAR’İbrahim Ayaz’ın amcası Mustafa Ayaz da buzağının uykusu geldiği zaman kendi kucağında uyuduğunu belirterek, "Fıstık’a alıştık. Fıstık uykusu gelince benim kucağımda yatar. Annesinin yanına gitme zamanları da geliyor ve annesine götüreceğiz. Bizi çok seviyor annesini de seviyor, hangimizi seçer orasını Allah bilir. Evde çocuk olmadığı için biz de bununla ilgileniyoruz. Çocuk gibi ona bakıyoruz. Annesinin yanına götüreceğiz bakalım. Bizden nasıl ayrı kalacak. Alıştık ona nasıl ayrılacağız bilemiyoruz" diye konuştu.

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