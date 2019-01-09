Erkek çocukları öpüştüren fenomen: Görüntüleri para için çektim

İZMİR'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ve müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, hakim karşısına çıktı. Altuğ görüntüleri para kazanmak için çektiğini söyledi.İzmir'de, sosyal medya fenomeni olarak bilinen 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşımlarda bulunarak duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Ekim 2018 tarihinde harekete geçti. Müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Bulut Altuğ ve görüntüleri çeken F.B.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Altuğ tutuklandı, görüntüleri çeken F.B.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Haklarında dava açılan Altuğ ile F.B.B.'nin yargılanmasına başlandı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Bulut Altuğ, tutuksuz sanık F.B.B., görüntülerde yer alan çocuklar C.S. ve K.Y. ile tarafların avukatları katıldı.Savunmasında erkek erkeğe öpüşmenin kurgu gereği çekilen kuradan çıktığını söyleyen Bulut Altuğ, "C.S. ve K.Y. öpüşüyormuş gibi yaptı. Biz de bunun videosunu çektik. Kurgu gereği kendilerine toplam 100 lira verdim ancak parayı bana iade ettiler. Bu tür videolar takipçi sayımı artırıyor. Takipçi sayım artınca kazandığım gelir de artıyor" dedi. Görüntüleri çeken F.B.B. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, paylaşımları Bulut Altuğ’un yaptığını ve bunun suç olduğunu bilmediğini söyledi.Mahkeme heyeti tutuksuz sanık F.B.B. hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına, Altuğ’un tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.FOTOĞRAFLI