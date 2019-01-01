Ergün Atalay: 85 bin işçi kadroya geçer inşallah

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),() - SAKARYA'da yeni yıla PTT'de çalışan işçilerle birlikte giren Türk-İş Genel Başkanı, 85 bin işçinin kadroya geçmesi konusunda verilen sözün tutulması için çağrı yaparak, "85 bin işçi kadroya geçmedi. Cumhurbaşkanımızın sözü var, bunlar 2019'da kadroya geçer inşallah" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2018'in son dakikalarını PTT'nin Sakarya Merkezi'ndeki işçilerle birlikte geçirdi. Yeni yıla burada işçilerle birlikte kurulan sofrada giren Başkan Atalay, çalışanların sorunlarını dinledi. Düzenlenen sürpriz ziyarete Atalay'ın yanı sıra Türk-İş Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, sendika ve PTT yöneticileri de katıldı.

2018 yılında 500 binin üzerinde işçinin kadroya geçtiğini, ancak 85 binin üzerinde taşeronun kadro alamadığını belirten Atalay, hükümete kadro çağrısı yaparak, "2018 yılında bizim için güzel şeyler oldu. Sendikaların, işçilerin taleplerinin bir bölümü yerine geldi, bir bölümü gelmedi. Özellikle taşeronla ilgili 5 binin üzerinde arkadaşımız kadroya geçti. Bu bizim için mutluluk verici. Özellikle PTT, Demiryolları, Karayolları, madende, enerjide 85 bine yakın arkadaşımız kadroya geçmedi. 2019'da umut ediyoruz, Cumhurbaşkanımızın bununla ilgili sözü var. Bu kurumlarda 2019'da bu kalan arkadaşlarımız da inşallah kadroya geçer. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili talebimiz var, onlar da beklentilerimiz içinde bu yıl. Vergiyle ilgili talebimiz var, Ocak ayında aldığımızı biz Aralık'a kadar 12 ay çalışıyorsak 1 ayını vergiye veriyoruz. Burada PTT bizim 178 yıllık Türkiye'nin en eski kurumlarından biri. Bu kadroya geçme meselesine de buradaki arkadaşlarımız inşallah öncüsü olur basın sayesinde Türkiye'ye sesleniyoruz sözleri var bize. Bir an evvel kadroya geçerler" dedi.

Asgari ücretteki zam oranının son 30 yılın en yüksek zam oranı olduğunu ifade eden Atalay şöyle dedi:

"Asgari ücretle ilgili kamuoyu yakından takip etti. 98 günlük bir serüven bir süreç başladı. Asgari ücreti 2 bin liraya çekelim Aralık'ta da bunun üzerinden pazarlık yapalım, bir basamak bizim için nokta 2 bin liraydı. Belki mükemmel olmadı ama son 30 yılın en iyi artışlarından bir tanesi oldu. 2004'ten beri ilk defa işçi, iş veren, hükümet beraber imza attık. Şu anda 417 lira tabanda bir zam geldi, 3 çocuklu arkadaşlarımıza da 550 lira zam geldi. Mükemmel mutluluk verici bir şey dersek davul çalınacak bir rakam değil ama bizim mutlu olduğumuz altına keyifle imza attığımız bir rakam. O akşam bakanla görüştük, geldiğimiz nokta bin 975 liraydı, sonra 2 bin 4 liraya geldik orada kaldık, dedim 2 bin 20 lira yap ben de gelip imza masasında olacağım. 16 liraya geldim masaya sebebi şu yıllık baktığımızda 200 liraya yakın bir para oluyor. Fakirin ekmek parası."

Atalay ayrıca Tank Palet Fabrikası için alınan kararın yanlış olduğunu, ihaleyi alacak firmanın Altay tankını üreterek eski yerine dönmesi gerektiğini kaydederek, "Sakarya'da da önemli olan gündemde olan işlerden bir tanesi de Tank Palet Fabrikası. 10 gündür 12 gündür böyle, bu konu gece imzalandı sabah Harb-İş'in yöneticileri bize yazıyı bıraktılar. Türkiye'deki muhatapların tamamıyla konuştum. Milli Savunma Bakanı başta olmak üzere, muhatapların tamamıyla konuştum. Sendikacı işçi herkes özelleşmeye karşı durmak zorunda. Çünkü bizim asıl işlerimizden biri bu. Özelleşen yerlerde bölgede işçiye çiftçiye halka sormak lazım memnun musunuz? diye. Hiç kimsenin memnun olduğunu düşünmüyorum. 1.8 milyon metrekare olan devasa bir fabrika. Tank paletini yapıyor ve dünyaya ihraç ediyor. Milli Savunma bakanının Sakarya'ya geleceğini biliyorum, inşallah su serper milletin bu sıkıntısına bir açıklama yaparak. Altay Tankı'na bu milletin ihtiyacı var. 6-7 yıllık serüven bu tank, özel sektördeydi el değiştirdi. 24 tane yapılacağını biliyorum. Askerin 40 acil filo kuracağını da biliyorum. Burada kurulsun, imkanı varsa bizim işçimizle birlikte yapılsın imkanı varsa biz yapalım tek ama işi bitince Karasu'daki fabrikasına gitsin. Burada obüslere paletlere dürbünlere burada yapmaya devam edelim. Bu işçinin talebi, Türkiye'nin talebi. Bu fabrika burada kalması gerekiyor, bu tankları burada yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız 13'ünde burada BMC temel atması için bununla ilgili olumlu, müspet bir açıklama bekliyoruz. Şu anda sınırımızda savaş kapıda. Bu ülkenin bu tanklara ihtiyacı var. Olmazsa gitsinler Karasu'da yapsınlar biz burada normal işimize devam edelim." diye konuştu.

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