Özden ATİK / İstanbul, - Kapanan Karşı Gazetesi davasında, dünkü tahliye kararının ardından savcılığın itirazı üzerine gece saatlerinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Eren Erdem üst mahkemece tutuklandı.
Eren Erdem tutuklandı
Özden ATİK / İstanbul, - Kapanan Karşı Gazetesi davasında, dünkü tahliye kararının ardından savcılığın itirazı üzerine gece saatlerinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Eren Erdem üst mahkemece tutuklandı.
Özden ATİK / İstanbul, - Kapanan Karşı Gazetesi davasında, dünkü tahliye kararının ardından savcılığın itirazı üzerine gece saatlerinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Eren Erdem üst mahkemece tutuklandı.
YORUM EKLE