Eren Erdem'in itirazına ret 

Özden ATİK / İstanbul, - FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliye kararının ardından yeniden tutuklanmasına yapılan itiraz reddedildi.

Eren Erdem'in avukatları Onur Cingil ve Zeynel Öztürk, yeniden tutuklanan müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için üst mahkeme olan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Mahkeme heyeti, Eren Erdem'in tutuklanmasına yapılan itirazı reddetti.

8 OCAK'TA YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Eren Erdem'in 7 Ocak'ta görülen duruşmada, tahliyesine karar verilmişti. Erdem hakkında aynı gün duruşma savcılığınca itirazda bulunulması üzerine üst mahkemece tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Erdem, 8 Ocak'ta jandarmalar eşliğinde çıkarıldığı İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklanmıştı.