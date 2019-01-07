Eren Erdem'e tahliye kararının ardından adliye önünde açıklama

Şengüler YEŞİL/İSTANBUL, () CHP milletvekili Muharrem Erkek, Eren Erdem'e tahliye kararı verilmesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde dava ve tahliye kararı ile ilgili açıklama yaptı. Tutuklamanın hukuksuz ve kurguya dayalı iddialara dayandığını söyleyen CHP'li vekil, "Bu tahliye kararı ile birlikte adalet geç de olsa tutuklulukla ilgili tecelli etmiştir. Umarım dosya içeriğine, hukuka, adalete uygun esasa ilişkin karar da verilir" dedi.

"ADALET ÇÖKERSE DEVLET ÇÖKER"

İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen duruşmanın ardından CHP milletvekili Özgür Özel ve Eren Erdem'in babası Hasan Erdem'in de aralarında bulunduğu bir grup adliye önünde toplandı. CHP Milletvekili Muharrem Erkek, grup adına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kurguya dayalı iddialar, siyasi davalar, kumpas davaları bir gün gelir mutlaka çöker. Türkiye'nin mücadelesi demokrasi mücadelesidir, hukukun üstünlüğü mücadelesidir; hak, hukuk, adalet mücadelesidir. Suçsuz bir insan Eren Erdem bugün verilen tahliye kararıyla Silivri Cezaevi'nden çıkacak, özgürlüğüyle buluşacak. Suçsuz bir insanın cezaevinde olması kadar ağır bir durum yoktur. Ben bugün savunma avukatları değerli meslektaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Hukuka, adalete, vicdanlarına göre savunma yaptıkları için. Biz her zaman şunu söylüyoruz; Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız bir yargıya, güçlü bir yargıya, hakimlere, savcılara, hukukçulara ihtiyacı var. Hukuk yoksa, özgürlük yoksa maalesef hiç bir şeyin olması mümkün değil. Adalet çökerse devlet çöker. Onun için bu adalet mücadelesini veriyoruz. Onun için hukukun üstünlüğü diyoruz, onun için bağımsız ve tarafsız yargı diyoruz. Bu tutuklama kararı hukuksuzdu, haksızdı, kurguya dayalı iddialara dayanmaktaydı. Ve bugün verilen karar dosya içeriğine, hakkaniyete, adalete uygun bir karardır. Ve bu tahliye kararı ile birlikte adalet geç de olsa tutuklulukla ilgili tecelli etmiştir. Umarım dosya içeriğine, hukuka, adalete uygun esasa ilişkin karar da verilir. Çünkü Eren Erdem yaşamı FETÖ'yle ve bu tür yapılanmalarla mücadeleyle geçmiş değerli bir arkadaşımızdır. Eren Erdem'i FETÖ Terör Örgütü ile ilişkilendirmek, hukuk dışıdır, akıl dışıdır, vicdan dışıdır."

"BAZI İTHAMLAR DOĞRU DEĞİLDİ, YARGI DA BU KARARI VERDİ ZATEN"

Açıklamanın ardından gazetecilerin soruları üzerine konuşan Eren Erdem'in babası Hasan Erdem, "Bizim yaşam biçimimizde asla ve asla bu tür devlete ve millete karşı işlenecek suçlarda asla yer olmaz. Bizim zaten her şeyimiz belli. Eren Erdem'e kendisini anlatma şansı verilmediğinden belirli suçlamalara maruz kaldı. Çıktı artık, bundan sonra açıklamalarını yapacak. Bazı ithamlar doğru değildi, yargı da bu kararı verdi zaten." dedi.

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