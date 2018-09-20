Erdoğan, Türkmen milletvekillerini kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi'ne seçilen Türkmen milletvekilleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi'ne seçilen Türkmen milletvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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