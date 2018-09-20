CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi'ne seçilen Türkmen milletvekilleri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi'ne seçilen Türkmen milletvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
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Erdoğan, Türkmen milletvekillerini kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi'ne seçilen Türkmen milletvekilleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi'ne seçilen Türkmen milletvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...
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