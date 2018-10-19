Erdoğan: STAR Rafineri ile ilişkilerimizin ekonomik boyutu da güçleniyor (3)

ERDOĞAN İZMİR'DEN AYRILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ikili görüşmenin ardından helikopterle İzmir'e geldi. Erdoğan daha sonra uçakla İzmir'den...