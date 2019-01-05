Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Erdoğan, İzmir'i hiçbir zaman ihmal etmediklerini söyledi. Erdoğan, çiftçilere verilecek olan destekleri de İzmir'den açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i anarak başladı. Erdoğan, "Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle yâd ediyorum. İzmir Adliyesi'ni kana bulamaya gelen teröristlere cesaretle karşı koyan kardeşimiz mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi mesaj vermişti. Şehidimiz Fethi Sekin'e, onunla birlikte mücadele eden tüm şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize, sınırlarımız ötesinde şehit olanlara rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum" dedi.

"Bugün buraya mahalli seçimlerdeki adaylarımızı tanıtmak üzere geldik" diye sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla birlikte huzurlarınızda bugün ilçe belediye başkan adaylarımızı tanıtacağız. 31 Mart gecesine kadar geceli gündüzlü devam edecek seçim çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum. İzmir'i sadece Türkiye değil tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz. Bu salonda atan nabız, bütün coğrafyanın nabzıdır. İzmir'de yanan meşale bütün coğrafyayı aydınlatan meşaledir. 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' diyoruz ya, o çiçekler istiklal aşkımızın çiçekleridir. Birlik ve dirliğimizin çiçekleridir. İzmir'in hudutları, bu güzel ilimizin fiziki coğrafyasıyla izah edilemeyecek derinliktedir. İzmir sadece İzmirlilerin değil 81 milyonun şehridir" diye konuştu.

'ASLAN YATAĞINA SOKULMAYA ÇALIŞAN TİLKİLER'

Konuşmasının devamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabrinin İzmir'de bulunduğunu da hatırlan Erdoğan, İzmir için, 'anne şehir' ifadesini kullandı. Daha sonra partililere seslenen Erdoğan, "31 Mart akşamına kadar durmak yok. Bu şehir gündüz hayalimizde gece düşümüzde olmuştur. İzmir, aslan yatağına sokulmaya çalışan tilkilere karşı mücadeleye hazır mıyız? İstiklal ve istikbaline göz dikenleri tıpkı Gazi Paşa'nın yaptığı gibi denize dökmeye hazır mıyız? İşte benim gönlümün efendisi İzmir budur. Sizi çok seviyorum. Bu karşılıklı sevdamız olmasaydı buralara 16 yıldır gelemezdik. Bu sevda 16 yıldır bizi iktidar kıldı elhamdülillah" dedi.

'İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞTIK'

İzmir'de sadece vatanın bağımsızlığı değil aynı zamanda ekonomik bağımsızlığın da temellerinin atıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunlara değindi:

"İzmir İktisat Kongresi ile başlayan kalkınma hamlemiz maalesef uzun süre sekteye uğradı. AK Parti iktidarları döneminde aynı ruh ve heyecanla ülkemizin yeniden hızlı kalkınma sürecine soktuk. Maruz kaldığımız saldırıya rağmen 2018 ilk 3 çeyrekte yüzde 4,5 büyüdük. Dün 2018 ihracat rakamları açıklandı. Biraz ihracatta 168,1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. Hedef 170'i yakalamaktı ama biraz geride kaldık. İstihdam da 2018 ilk 10 ayında 1 milyon üzerinde artış gösterdi. Türkiye'yi 3,5 kat büyütürken 16 yılda İzmir'e 67 katrilyon liralık yatırım yaptık."

'İZMİR'İ HİÇBİR ZAMAN İHMAL ETMEDİK'

İzmir'i hiçbir zaman ihmal etmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle dedi:

"En fazla milletvekili biz çıkarmadık, demedik. İzmir'e bu yatırımların yapılması gerekirdi ve yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Eğitimde 9 bin 548 adet yeni derslik yaptık. 6 bin 330 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları yaptık. Önümüzdeki 3 yıl içinde 14 bin 500 kapasiteli 6 yüksek öğretim yurdu kazandırıyoruz. Göztepe ve Alsancak stadyumlarının yapımları devam ediyor. Kentsel dönüşümde İzmir'de 18 bin konut projesini hayata geçirdik. Sağlıkta 35'i hastane toplam 109 tesisi hizmete soktuk. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yapılıyor. 2 bin 60 yatak kapasiteli olan dev şehir hastanesine İzmirimiz de kavuşacak. İnşallah yerel yönetim iktidarıyla bütünleştiğinde İzmir bir başka güzel olacak."

ERDOĞAN İZMİR VAATLERİNİ AÇIKLADI

"İzmir'in çöpleri modern depolama ile mi depolanıyor yoksa vahşi depolamayla mı?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İzmir vahşi depolamayla bu asırda çöp depolaması yapıyor. Ben 1994 yılında İstanbul'a belediye balkanı oldum, orada da vahşi depolama vardı, çünkü CHP'li belediye vardı. CHP demek çöp, hava kirliliği, yolsuzluk, yokluk demektir. İstanbul'da hemen vahşi depolamaları kaldırdık, modern depolamalara geçtik. İnşallah Nihat Zeybekci kardeşimin belediye başkanı olmasıyla en kısa zamanda bu vahşi depolama, yerini modern depolamaya terk edecektir. Bu modern depolama ile enerji üretimi olacak, kompost gübre olacak. Bu vahşi depolamaların yapıldığı yerlerde millet bahçeleri olacak. Çevreci biziz biz. Bunlar çevrecilikten anlamaz. İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamı bu yıl bitiyor. AK Parti yapıyor. Binali Bey'in burada büyük emeği var. Maliyeti 2 katrilyon olan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu yapımı devam ediyor. 2021 yılına onu da tamamlıyoruz. Bir de siz yapın. Yok yapamazlar. Bu irade, dirayet bunlarda yok. İzmir-Manisa yolu üzerinde Sabuncubeli ne canlar aldı, ne sıkıntılar yaşattı. Şimdi o tüneli hallettik. Bağlantı yollarını tamamlayıp hizmete sunduk. Nereden nereye. İzmir'de yapımı devam eden, maliyeti 2 katrilyon 140 trilyon olan 21 yol projemiz bulunuyor. Her şey İzmir için."

HÜKÜMET TARAFINDAN YAPILAN YATIRIMLARI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında AK Parti'nin İzmir'deki yatırımlarını da anlatarak, şu bilgileri verdi:

"İzmir-Ankara arasını 3,5 saate düşürecek İzmir-Ankara yüksek hızlı tren hattı inşası sürüyor. Zamanla yarışıyoruz. Yaklaşık 966 trilyon maliyetle Aliağa-Çandarlı-Bergama ve Çandarlı Limanı arasında yeni demir yolu bağlantısı için çalışmaya başladık. 3 yıla kadar bu projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Ödemiş-Kiraz arasında hızlı tren hattı için hazırlıklara başladık. İnşallah Saliha kızımızı (Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar) orada yalnız bırakmayacağız. Bergama-Soma arasında da hızlı tren hattı için kolları sıvadık. Kemalpaşa Lojistik Köyü'ne bağlantı sağlamak için çalışmaları başlattık."

'HALKAPINAR-OTOGAR METRO HATTININ YAPIMINA BAŞLIYORUZ'

5 istasyondan oluşan Halkapınar-Otogar metro hattının ihalesini yapıp, inşasına başlayacaklarını açıklayan Erdoğan, "İzmir'in ihtiyaçlarını karşılamayan, İzmir'in çürük çarık havalaanı vardı. Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan başa biz yeniledik. İkinci havalimanı olacak Çeşme Alaçatı Ekrem Pakdemirli Havalimanı'nın inşasına da başlıyoruz. 16 yılda 28 baraj, 8 göletle hizmet sunduk. İzmir'in içme suyu problemini biz çözdük. Barajı yaptık, suyu getirdik. Büyükşehirlerde su sorununu belediyelerin kendilerinin çömesi gerekir. Geldiğimde İstanbul susuzdu. Ben başkan oldum, CHP'li belediyeden aldım. Sektörler oluşmuştu. Herkes bidonlarla su taşıyordu. İstanbul'un dağlarını delerek suyu getirdik. Ferhat'tık Şirin'e böyle ulaştık" diye konuştu.

ÇİFTÇİLERE VERİLECEK DESTEKLERİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'den çiftçilere verilecek olan destekleri de açıkladı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Çiftçilere toplamda 3,5 katrilyon tarımsal destek verdik. Bay Kemal 'Çiftçi aç' diyor. Bak, verdiğimiz destekten bahsediyorum. Bu ay sonuna kadar 2019 yılında Ocak içinde ödenecek tarımsal desteklemelerin müjdesini İzmir'den veriyorum. Fark ödemesi; buğday, mısır, çeltikte 550 milyon TL. Buzağı desteği ödemeleri 525 milyon TL. Çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon TL. Yem bitkileri desteği 269 milyon TL. Sertifikalı tohum kullanım desteği 100 milyon TL. Çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 milyon 500 bin TL. Diğer desteklemeler 167 milyon TL. Toplam 2 milyar 35 milyon TL. Bay Kemal inşallah bundan sonra bir daha 'Çiftçiye ne verdin?' demezsin. İşte resmi ağızdan açıkladım. Seninki gayrıresmi."

EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNE MİLLET BAHÇESİ

Erdoğan, Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde millet bahçesi yapacaklarını da vurguladı. Erdoğan, "Ege Üniversitesi Bornova Kampüs alanına millet bahçesi için çalışmalara başladık. 290 bin metrekare alanda çalışmalarımız devam edecek. İzmir'e yatırımları hesapsız yapıyoruz, İzmir'i hesapsız seviyoruz. Hizmetlerimizi de hesapsız yapıyoruz. Güneydoğu'da terör desteğindeki malum belediyeler oraları rezil etti. Susuz bir Güneydoğu. Kayyum tayiniyle, tavsiye ederim gidin görün, Diyarbakır'ı, Şırnak'ı Mardin'i, Van'ı, hepsini değiştirdik. Tanımazsınız. İzmir'den farkı yok. Çok daha güzel. İzmir'in de bu geri kalmış olan bütün her şeyini Nihat kardeşimle aşacağız. Millet bahçeleri, millet kıraathanetleri ile İzmir çok farklı konuma gelecek. Her alanda hizmet siyaseti konusunda kıdemine, gayretine inandığın arkadaşımızı aday gösterdim" dedi.

'YAŞAM TARZI' ELEŞTİRİSİ

Konuşmasında, AK Parti'nin yaşam tarzına müdahale ettiği yönünde eleştirilerin olduğunu söyleyen Erdoğan, "İzmir'e en büyük zararı CHP'nin verdiğini görüyoruz. Bu parti İzmir'in üzerine karabasan gibi çöktü. CHP'nin yaptığı tek iş, İzmir'i tek parti devrinin bağnazlığına mahkum etmek olmuştur. İzmir, CHP yönetimleri döneminde her alanda gerilemiş ve Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. İzmir'de belediyelerin sorumluluğunda olan pek çok yatırımı bakanlıklarımız yapmak zorunda kalmıştır. AK Parti olarak İzmir'i tek parti zihniyeti vesayetinden kurtararak dünyanın sembol şehirlerinde biri olması için çalışıyoruz. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin İzmir'i yeniden demokrasi ve özgür düşüncenin merkezi haline birlikte getirelim. İnanıyorum ki siz de CHP zihniyetinden ekmek çıkmayacağını biliyorsunuz. Tamamı yalandan, çarpıtmadan oluşan korku siyaseti ile İzmir'i esir almış durumdalar. 'Yaşam tarzı' dediler. Tribün burada. Başörtülü de var, başörtüsüz de var. Hep birlikte bu salonda AK Parti çatısı altındalar. Ama yatıyorlar kalkıyorlar 'yaşam tarzı'. Böyle bir yargımız yok. Kimseye bugüne kadar musallat olmadık ama siz CHP zihniyeti olarak musallat oldunuz. 'Yaşam tarzı' diyerek, 'irtica', 'laiklik' diyerek İzmir'in iradesine ipotek koydular. 31 Mart'ta bu yanlış iradeyi tersine çevireceksiniz, inanıyorum. İzmir gibi birçok yerde CHP yalanlarının etkisiyle bu mesele gündemde. Ortada 16 yıllık iktidar dönemi var. Nerede, kim acaba giyiminden kuşamından, düşüncesinden dolayı sıkıntı yaşadı" diye konuştu.

'31 MART'TA ZAFERE ULAŞACAĞINIZA YÜREKTEN İNANIYORUM'

AK Parti'nin İzmir'deki adaylarının tanıtım toplantısında, Meclis Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için hazırlanan tanıtım filmi izlettirildi. Daha sonra konuşma yapan Binali Yıldırım, "31 Mart'ta zafere ulaşacağınıza yürekten inanıyorum" dedi. Yıldırım, “İzmir'de başlattığımız yürüyüşü 31 Mart'ta Nihat Zeybekci ve 30 ilçede zaferle tamamlamaya var mısınız? Sayın Cumhurbaşkanım, bizim yol arkadaşlarımız hiçbir şeyi yarım bırakmazlar. İnşallah İzmir'de ekilen tohumlar meyveye dönüşecek. 1 Nisan sabahı İzmir AK Parti'nin hizmet belediyeciliğiyle de buluşacak. İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de coşkulu bir gün yaşıyoruz" diye konuştu. Adayların İzmir'de seçmenin hem gözüne hem gönlüne gireceklerini, başarılı olacaklarını ifade eden Binali Yıldırım, "Elde edeceğimiz başarılı sonucun müjdesini bu salondan alıyorum. İçinizde taşıdığınız sevincin dalga dalga tüm İzmirlileri kucaklayacağına inanıyorum. 31 Mart'ta zafere ulaşacağınıza yürekten inanıyorum. MHP'li kardeşlerimizle alacağımız neticenin İzmir'imize hayırlı olacağına inanıyorum" dedi.

'VAKİT İZMİR'DE NİHAT BEY VE ARKADAŞLARININ VAKTİDİR'

Konuşmasının devamında AK Parti'nin İzmir'deki yatırımlarından bahseden Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, İzmir, Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi çevre yolundan, Adnan Menderes Havalimanı'ndan bilir. İzmir bizi İzmir- İstanbul Otoyolu'ndan, İzmir- Ankara hızlı treninden, İZBAN'dan bilir. İzmir bizi Alaçatı Ekrem Pakdemirli Havalimanı'ndan, Konak Tüneli'nden, Sabuncubeli Tüneli'nden, bölünmüş yollardan, şehir hastanesinden bilir. İzmir bizi sizin liderliğinizle çağ atlatan hizmetler ve projelerden bilir. İzmir bizi samimiyetinizden bilir. İzmir bizi bu şehre sevgimizden bilir. İzmir bizi '35 Proje 35 İzmir'den bilir. Şimdi vakit İzmir'de Nihat Bey ve arkadaşlarının vaktidir. Bıraktığımız çalışmaları milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle daha ileriye taşıyacaklardır. İzmir'e yakışan; 34 İstanbul, 35 İzmir'dir. 31 Mart'ta bunu gerçekleştirmeye var mısınız? İzmir'i AK Parti hizmet belediyeciliğiyle buluşturmaya hazır mısınız?"

'31 MART İZMİR İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLACAK'

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de yaptığı konuşmada, İzmir'in yatırımlara susadığını söyledi. Zeybekci, "31 Mart'ta inşallah hep birlikte bir gurur günü yaşayacağız. İzmir, doğuştan dünyanın en güzel şehirlerinden. Ancak bugün İzmir hak etmediği bir yerde. Artık günümüz dünyasında ülkelerin yarışından daha fazla, şehirlerin yarışı var. Allah'ın izniyle İzmir'imiz bu yarışta hak ettiği yere mutlaka ama mutlaka ulaşacaktır. 31 Mart İzmir için tarihi bir dönüm noktası olacaktır. Ülkemiz ve dünyanın günümüzde baş döndürücü şekilde değiştiği, geliştiği bugünlerde maalesef İzmir'imiz bahaneler ve mazeretler eliyle bu gelişimi büyük orada ıskaladı. İzmir mazeretler dönemi bitecektir. Sloganımız; Mazeret yok, yola devam" dedi.

'İZMİR'DE GÖNÜLLERİ FETHEDECEĞİZ'

Zeybekci, İzmir'de gönülleri fethedeceklerini belirterek, "Önce gönülleri ihya, sonra İzmir'i imar edeceğiz. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olacağız. Gönül kırmayacağız. Bugüne kadar gönül kırmadık, verip de yerine getirmediğimiz söz yoktur. Hayat felsefemiz bugüne dek olduğu gibi; yalan söyleyemeyeceğiz, söz verdik mi canımız pahasına tutacağız ve emanete ihanet etmeyeceğiz. Kimse mazeret ve bahane üretmesin. Kimsenin beceriksizliklerini ideolojik kılıflarla İzmir'in vaktini çalmasına, İzmirlilerle beraber müsaade etmeyeceğiz. Biz hizmetkâr olmaya geldik. İzmir'i almaya değil, kendimizi İzmir'e vermeye geldik. İzmir'e hizmetkârlık görevini Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum" diye konuştu.

Nihat Zeybekci'nin konuşması sırasında, salondaki kalabalık, 'İzmir'in efesi Nihat Zeybekci' sloganı attı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi. İzmir'de mevcut sıkıntıların üzerine her gün yenilerinin eklendiğini ifade eden Şengül, kentin daha önce nergis çiçekleri gibi koktuğunu, şimdi ise kötü kokudan nefes alınamadığını söyledi.

SALONDAN NOTLAR

AK Parti ve MHP'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtıldığı salon, Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatıldı. Konuşmaların yapıldığı platformun sağ tarafına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sol tarafına da AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin posterleri asıldı. Salonun farklı noktalarına ise üzerlerinde, 'Ak kadın İzmir burada, Reis'inin yanında', 'Sevemez kimse seni, bizim sevdiğimiz kadar' yazan pankartlar yerleştirildi. Nihat Zeybekci'nin resminin yer aldığı pankartta, 'Gönülleri yapmaya geldik' ifadesi yer aldı. AK Parti'nin 2014 yerel seçimlerinde İzmir'den belediye başkan adayı gösterdiği TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstabul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için de üzerinde, 'İzmir senin uğurun sen İzmir'in gururusun' yazılı pankart asıldı. Sahne bölümüne iki dev LED ekran konulan salonun tribünlerinin üzerinde ise 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve fotoğrafları yer aldı. Salonda çok sayıda güvenlik personelinin yanı sıra sağlık ekipleri de görev yaptı.

AK PARTİ'DE MEVCUT BAŞKANLARDAN 5'İ KOLTUĞUNU KORUDU

Konuşmaların ardından, adayların tek tek isimleri okundu. İzmir'de 30 ilçe belediyesinden 7'sini elinde bulunduran AK Parti, mevcut belediye başkanlarından 5'i ile yola devam kararı aldı. Menderes, Torbalı, Kiraz, Kınık, Kemalpaşa belediye başkanları yeniden aday gösterildi. Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı ve Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ise aday gösterilmedi. AK Parti'nin, Karşıyaka ve Konak gibi kritik öneme sahip olan ilçelerde kadın aday göstermesi de dikkat çekti. AK Parti'nin üzerinde en çok durduğu ilçelerden biri olan Karabağlar'da da aday düğümü son gün çözüldü. Görevinden istifa ederek aday adayı olan Karabağlar eski Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç ile Bilal Doğan arasında kararsız kalan AK Parti, adayların açıklanmasına saatler kala, Doğan'ı aday gösterme kararı aldı. AK Parti'nin, ilçe başkanlıklarından istifa eden 9 ismi aday göstermesi de dikkat çekti.

MHP'YE 5 İLÇE

31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giren MHP, İzmir'de 5 ilçede belediye başkan adayı çıkardı. MHP'nin Çeşme'de Sema Aydın'ı aday göstermesi dikkat çekti. Öte yandan, MHP adayları içerinde yalnızca 1 kadın yer alırken, AK Parti'de kadın aday sayısı ise bu seçimlerde 5 oldu.

AK PARTİ'NİN İZMİR'DEKİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci

Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen

Bornova Belediye Başkan adayı Reşat Gençtürk

Ödemiş Belediye Başkan adayı Münir Bezmez

Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Maç

Buca Belediye Başkan adayı Mustafa Arslan

Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz

Torbalı Belediye Başkan adayı Adnan Yaşar Görmez

Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Burcu Dereci

Bergama Belediye Başkan adayı Hakan Koştu

Beydağ Belediye Başkan adayı Ogün Asil Aydoğdu

Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu

Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Arif Uğurlu

Kiraz Belediye Başkan adayı Saliha Özçınar

Menemen Belediye Başkan adayı Durmaz Bayraktar

Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi

Tire Belediye Başkan adayı Selman İçelli

Menderes Belediye Başkan adayı Bülent Soylu

Urla Belediye Başkan adayı Adıgüzel Demirel

Karaburun Belediye Başkan adayı Ferhan Eroğlu

Balçova Belediye Başkan adayı Evrim Özen

Bayraklı Belediye Başkan adayı Ali Aslan

Çiğli Belediye Başkan adayı Okan Korkmaz

Kınık Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer

Karabağlar Belediye Başkan adayı Bilal Doğan

Seferihisar Belediye Başkan adayı Hamit Nişancı

MHP'NİN İZMİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Narlıdere Belediye Başkan adayı Süleyman Kocabıyık

Aliağa Belediye Başkan adayı Serkan Acar

Dikili Belediye Başkan adayı Buğra Akın

Çeşme Belediye Başkan adayı Sema Aydın

Foça Belediye Başkan adayı Serdar Mersin



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