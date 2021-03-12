Erdoğan, ekonomi reform paketini duyurdu!

Ekonomi reform paketi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform paketinin Türkiye ekonomisinin geleceğine yön vereceğini belirterek, istihdam, üretim, ihracat ve yatırımla birlikte ekonominin büyütülmesinin hedeflendiğini söyledi.

Üretimde verimliliğin artırılacağını kaydeden Erdoğan, bu şekilde potansiyel büyümenin de artacağını dile getirdi. Erdoğan, reel ekonominin güç kazandırılmasını, ithalatın azaltılmasını ve ihracat alanında rekor kırılmasının amaçlandığını ifade ederek, yerli ve millî bir ekonomi için çaba harcandığını belirtti.

"Hedef güçlü bir kamu maliyesi"

Güçlü bir kamu maliyesinin oluşturulacağını kaydeden Erdoğan, ilerleyen süreçte mali disipline öncelik verileceğini dile getirdi. Erdoğan, fiyat istikrarının bir kenara koyulduğunu söyledi. Erdoğan, ekonomide yeni dönemin ihracat, üretim, istihdam ve yatırım üzerinden yürüyeceğini belirterek, bu doğrultuda kamı özel teşebbüslerini, kamu özel iş birliklerini, kamu borç yönetimini, vergi düzenlemelerini ve harcama disiplinini içeren politikaların uygulanacağını söyledi.

"Bütçe hakkının kapsamı genişletilecek"

Harcama disiplini hususunda bütçe politikalarına öncelik verileceğini ifade eden Erdoğan, TBMM'nin (Türkiye Büyük Millet Meclisi) bütçe hakkının kapsamının genişletileceğini, hesap verebilirliğin ve şeffaflığın sağlanacağını dile getirdi. Erdoğan, döner sermayelerin ele alınacağını ve verimli olmayanların kapatılacağını belirterek, diğerlerinin de aşamalı olacak biçimde meclis denetimi kapsamına alınacağını kaydetti. Özel hesap uygulamalarının mecburi ve acil olanlarla kısıtlanacağını belirten Erdoğan, söz konusu şartları yerine getirmeyenlerin aşama aşama kaldırılacağını ifade etti. Erdoğan, bu şekilde birlik ilkesine güç kazandırılacağını dile getirdi.

"Tasarruf yaygın hale getirilecek"

Tasarrufun kamu idarelerinde yaygın hale gelmesini sağlayacak tedbirlerin devreye alınacağını kaydeden Erdoğan, kamuya yönelik taşıt harcama alanlarında kısıtlamalar getirileceğini belirtti. Erdoğan, kamu kurumlarının teşkilatlanmasına güç kazandırılacağını söyledi.

"Borç stokunun önüne geçilecek"

Kamu personeline ilişkin işlemlerin tek bir merkez tarafından sürdürüleceğini aktaran Erdoğan, tasarrufçu yaklaşımın yerel yönetimlerde de sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi. Erdoğan, mali disipline güç kazandıracak ve borç stokunun artmasını engelleyecek düzenlemelerin getirileceğini ifade etti.

"Adaletsizliğin önüne geçilecek"

Harcamaların ihtiyaç sahiplerine ulaşması konusunda adaletsizliğin önüne geçileceğini belirten Erdoğan, bu kapsamda hem yerel yönetimlere hem de merkezi yönetimlere ait verilerin Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne entegrasyonunun sağlanacağını söyledi.

"Bütçe sonuçları Türk milletiyle paylaşılacak"

Erdoğan, şeffaflığın artırılması için bütçe sonuçlarının ve hedeflerin üç ayda bir olmak üzere kamu maliyesi ile yani Türk milletiyle paylaşılacağını dile getirdi.

"Döviz cinsi borçların payı azaltılacak"

Kamu borçlarının millî gelire oranının yüzde 41 düzeyinde olduğunu belirten Erdoğan, AB (Avrupa Birliği) ülkelerinin yaklaşık yüzde 90 oranında borçluluk ortalamasına sahip olduğunu belirtti. Erdoğan, toplam borç stoku içerisinde döviz cinsi borçların payının azaltılacağını ve böylece dış şoklara karşı borç stokunun duyarlılığının azaltılabileceğini kaydetti. Genel olarak Türk Lirası ile borçlanılacağını ve Türk Lirası cinsi senetlerin kullanılacağını ifade eden Erdoğan, borçlanmanın ortalama vadesinin piyasa koşulları ile uyumlu olacak şekilde artırılacağını aktardı.

"Küçük esnafa vergi muafiyeti gelecek"

Erdoğan, Hazine'nin kullanımı dışındaki kurumlara ait hesapların tek bir kurumsal hesap sisteminde toplanacağını ve nakit yönetiminde verimliliğim sağlanacağını ifade ederek, Türkiye'nin risk priminin düşürüleceğini ve borçlanma maliyetlerinin azaltılacağını belirtti. Vergi politikalarının sadeleştirileceğini kaydeden Erdoğan, dar gelirli küçük esnaf için vergi muafiyetinin getirileceğini söyledi.

"850 bine yakın esnaf gelir vergisinden muaf olacak"

Erdoğan, basit usulde vergilendirilen terzi, çay ocağı işletmecisi, tornacı, marangoz, tuhafiyeci, tesisatçı ve kuaför gibi 850 bine yakın esnafın gelir vergisinden muaf tutulacağını ve beyan yükümlülüklerine son verileceğini dile getirdi.

"Dijital Vergi Dairesi olacak"

Kayıt dışılığın azaltılması ve vergiye uyumun sağlanması için vergi usul kanunun güncelleneceğini belirten Erdoğan, vergi cezalarında uzlaşma kapsamının genişletileceğini aktardı. Erdoğan, elektronik belge ve elektronik defter kullanımının aşamalı olacak şekilde yaygın hale getirileceğini, böylece vergide kayıp ve kaçağın azaltılacağını söyledi. Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için Dijital Vergi Dairesi uygulamasının hayata geçirileceğini belirten Erdoğan, Dijital Vergi Asistanı Sistemi'nin hizmet vereceğini kaydetti.

"İthal ürün kullanımı azaltılacak"

Erdoğan, kamu alımlarının yerli ürünlere yönlendirileceğini belirterek, yurt içi sanayinin büyümesine katkı sağlanacağını söyledi. Kritik sektörlerdeki ürünlerde yerliliğin artırılacağını aktaran Erdoğan, teknoloji transferinin sağlanması için alım garantilerinin yolunun açılacağını ifade etti. Erdoğan, kamuda ithal ürün kullanımının düşürülmesi için Merkezi İzleme Sistemi'nin kurulacağını ve kamu alımlarına ihale şartname havuzları aracılığıyla standart getirileceğini söyledi.

"Güçlü global şirketler olacak"

Kamu özel iş birliğine yönelik kanunun devreye alınacağını aktaran Erdoğan, kamu iktisadi teşebbüslerinde reform yapılacağını ve güçlü global şirketlerin ortaya çıkarılacağını dile getirdi.

"Bütçede mali alan genişletilecek"

Erdoğan, mali disiplinden hiçbir şekilde taviz vermeden bütçe açığın hedefine ulaşılacağını aktararak, bütçedeki mali alanın genişletileceğini ve salgın gibi olağanüstü durumlarda gereksinimleri gidermek üzere kullanılacağını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 17:02