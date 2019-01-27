Erdoğan: Antalya'daki afet için gereği neyse yerine getireceğiz (2) - Yeniden

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hortum ve doğal afet nedeniyle kentte yaklaşık 100 milyon liralık zarar olduğunu belirterek, "Gereği neyse şüphesiz yerine getireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve 'cumhur ittifakı'nın ortağı MHP'nin Antalya'daki tanıtım toplantısına katıldı. Toplantının yapıldığı 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nun sahne arkası, güvenlik önlemi nedeniyle boş tutulurken, salonun diğer bölümleri, tamamen doldu. Salon, daha çok 'cumhur ittifakı'na yönelik pankartlarla donatıldı. Tanıtım toplantısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girişiyle büyük coşku oluştu. Erdoğan'ın salondaki konuşması öncesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yeni dönem projelerinin yer aldığı 'Yarının Antalyası' adlı tanıtım filmi salondakilerle paylaşıldı.

HORTUMUN ZARARI 100 MİLYON LİRA

Boynuna taktığı Antalyaspor atkısıyla salondakilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Felaket sonrası oluşan gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, Antalya'nın her zaman hedeflerine yürüdüğünü söyledi. Felaketler sonrası Antalya'nın kutlu yolculuğuna devam edeceğine inandığını kaydeden Erdoğan, hortum ve doğal afetin 100 milyon liralık zarara sebep olduğunu söyledi. Erdoğan, "Gereği neyse şüphesiz yerine getireceğiz. Afetlerin önüne geçmek mümkün değil ama önlemleri almak elimizdedir. Rabbim beterinden saklasın" diye konuştu.

'SEÇİM GECESİ ANTALYA'DAN MÜJDELİ HABERLER BEKLİYORUM'

Konuşmasında 19 ilçenin adını anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart akşamı zillet ve illet ittifakını layık olduğu yere göndermeye var mıyız? Milletimiz gönül ittifakından yana oyunu kullanacaktır" dedi.

Antalya'nın turizmde rekor kırdığını belirten Erdoğan, kenti daha büyük başarılara hazırlamak istediklerini söyledi. Antalya'yı gönüllerin başkenti olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Gözümüz Antalya'da, 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Seçim gecesi Antalya'dan müjdeli haberler bekliyorum" diye konuştu.

ANTALYA YATIRIMLARINI ANLATTI

Antalya'ya yaptıkları yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yılda kente 40 trilyon yatırım yaptıklarını söyledi. Antalya'yı başka illere bağlayacak hızlı tren projesinin etüt projelerinin sürdürüldüğünü dile getiren Erdoğan, devam edilen ve yapacakları projelerden de bahsetti. Erdoğan, "Antalya'ya üçüncü bir havalimanı, Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için çalışmalara başladık. İnşallah 2022 yılına kadar tamamlayıp, hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

'CHP, İŞİ BÖLÜCÜLERLE HAREKET ETMEYE KADAR VARDIRDI'

Konuşmasında CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna en güzel cevabı Antalya'nın vereceğini söyledi. Erdoğan, "Ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık ve kifayetsiz muhalefet anlayışıdır. CHP işi artık bölücülerle birlikte hareket etmeye kadar vardırdı. Şimdi bölücü terör örgütüyle kol kola yürüyor, varsın yürüsün; ama en güzel cevabı onlara Antalya verecek. Antalya hazır mı? Antalya unutma. Antalya 31 Mart'a haktan, hakikatten yana birlikte yürümeye devam ediyor muyuz? İstismarcıları bir kez daha hüsrana uğratmaya var mısın?" diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI'NIN ANTALYA ADAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra partisinin ve 'cumhur ittifakı'nın Antalya'daki 19 ilçe adayını açıkladı. 3 kadın adayın yer aldığı liste, şöyle:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Menderes Türel (Ak Parti), Kepez Belediye Başkan Adayı: Hakan Tütüncü (Ak Parti), Muratpaşa Belediye Başkan Adayı: Gökcen Özdoğan Enç (Ak Parti), Konyaaltı Belediye Başkan Adayı: Gaye Doğanoğlu (Ak Parti), Aksu Belediye Başkan Adayı: Halil Şahin (Ak Parti), Döşemealtı Belediye Başkan Adayı: Emre Afacan (Ak Parti), Serik Belediye Başkan Adayı: Enver Aputkan (Ak Parti), Manavgat Belediye Başkan Adayı: Hasan Öz (Ak Parti), İbradı Belediye Başkan Adayı: Hatice Sekmen (Ak Parti), Kumluca Belediye Başkan Adayı: Hüsamettin Çetinkaya (Ak Parti), Elmalı Belediye Başkan Adayı: Ümit Öztekin (Ak Parti), Demre Belediye Başkan Adayı: Süleyman Topçu (Ak Parti), Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Özeren (Ak Parti), Kaş Belediye Başkan Adayı: Mutlu Ulutaş (Ak Parti), Akseki Belediye Başkan Adayı: İbrahim Özkan (Ak Parti), Gazipaşa Belediye Başkan Adayı: Adil Çelik (Ak Parti), Alanya Belediye Başkan Adayı: Adem Murat Yücel (MHP), Finike Belediye Başkan Adayı: Nail Dülgeroğlu (MHP), Korkuteli Belediye Başkan Adayı: Ömer Niyazi İşlek (MHP), Kemer Belediye Başkan Adayı: Yusuf Üras (MHP)"

Adaylarla fotoğraf çektiren Erdoğan, 'cumhur ittifakı'nın pazara kadar değil, mezara kadara devam edeceğini söyledi. Görevi devredenlere teşekkür eden Erdoğan, adaylara başarı diledi.

6 İLÇEDE İSİM DEĞİŞMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yanı sıra AK Parti'li yönetimlerin görevde bulunduğu 6 ilçede AK Parti'nin adayını değiştirmedi. Erdoğan; Kepez, Aksu, Gündoğmuş, Gazipaşa, Elmalı ve Demre'de aynı isimlerle yola devam etme kararı aldı. AK Parti'de, elde bulundurulan Serik, Kaş ve Akseki'de aday değişikliğine gidildi. Kumluca'da ise milletvekili seçimleri için belediye başkanlığından istifa eden Hüsamettin Çetinkaya, yeniden aday gösterildi.

FOTOĞRAFLI