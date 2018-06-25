UKRAYNA VE PAKİSTAN'DAN DA TEBRİK
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak 24 Haziran seçim zaferinden dolayı kutladı.
Erdoğan'a mevkidaşlarından tebrik telefonları gelmeye devam ediyor (2)
UKRAYNA VE PAKİSTAN'DAN DA TEBRİK Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak 24 Haziran seçim...
UKRAYNA VE PAKİSTAN'DAN DA TEBRİK
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