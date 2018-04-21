Erciyes Dağı'na kar yağdı (2)- Yeniden

KAYSERİ'de Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağarken, kentte hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Meteoroloji yetkilileri, zirai don uyarısında bulundu.

Kayseri ve çevresinde dün gece sağanak etkili olurken, 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'na ise kar yağdı. Kar yağışı, zirveden, 2 bin 200 metredeki oteller bölgesine kadar olan alanda etkili oldu. Kar kalınlığı, yaklaşık 10 santim artarken, kent merkezinde hava sıcaklığı ise 19 dereceden 9 dereceye düştü. Hava sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle kentte kaloriferler yeniden yandı.

Meteoroji 7 Bölge Müdürlüğü yetkililerin çiftçileri ve bağcılıkla uğraşanları zirai dona karşı uyardı, önlem almalarını istedi.

Kayseri ve çevresinde sağanağın öğle saatlerine kadar devam edeceği ve sonrasında havanın açacağı ifade edildi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×