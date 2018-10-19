Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, muhtarlarla bir araya geldi

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),()-VAN'ın Erciş İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle ilçedeki muhtarlarla biraraya geldi.

Erciş'te görev yapan muhtarlarla yemekte biraraya gelen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, muhtarların gününü kutlayarak, sorunlarını dinledi. Erciş'te yaklaşık bir ay önce göreve başladığını belirten Kaymakam Mehmetbeyoğlu şöyle konuştu:

"Muhtarlar bizim için çok önemlidirler. Yaklaşık bir ay önce Erciş'te göreve başladım. Bu sürede 718 kişiyle görüşme imkanım oldu. Yaklaşık 300 kişi ile daha randevumuz bulunmakta. Amacımız köy ve mahallelerdeki eksikleri tamamlamak. Erciş oldukça büyük bir ilçedir. Erciş'te yaşayan 175 bin insan var. Bu çok büyük bir rakam. Birde burada nüfusa kayıtlı olup ta burada olmayanlar ile birlikte bu rakam 300 bin. Biz muhtarlarımız ile varız. Mevcut sorunları beraber çözeceğiz"

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