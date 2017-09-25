Erbil seferleri devam ediyor

Kuzey Iraki'ta faaliyet gösteren bazı internet siteleri, Erbil Uluslararası Hvalimanı Sorumlusu Telar Fayeq'ı kaynak göstererek THY'nin 25 Eylül'deki Erbil uçuşlarını 'Yolcu olmaması' gerekçesi ile iptal ettiğini yazdı. THY Basın Müşavirliği ise iptallerin söz konusu olmadığı açıklamasında bulundu.

THY Basın Müşavirliği bugün saat 00.15'te İstanbul-Erbil seferinin gerçekleştirildiğini ve iptallerin söz konusu olmadığını belirtti. THY ayrıca bugün yapılması planlanan Gaziantep- Erbil seferini yolcu yetersizliği nedeniyle iptal edildiğini belirtti. Atlasglobal Hava Yolları'nın da bugün yapılacak seferinin saatinin ileriye alındığı ve bu seferin gerçekleştirileceği öğrenildi.