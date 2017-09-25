Galeriler Videolar
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
102299
ALTIN
146.520
DOLAR
3.5177
STERLİN
4.7542
EURO
4.1817
THY'den son dakika 'Erbil Seferi' açıklaması geldi !
THY'den son dakika 'Erbil Seferi'...
Evde aç kalan 5 Suriyeli çocuk, Sevgi Evi'ne yerleştirildi
Evde aç kalan 5 Suriyeli...
19 yaşındaki genç kız uyuşturucu ticaretinden tutuklandı !
19 yaşındaki genç kız uyuşturucu...
Akdeniz beşik gibi sallanıyor! Son bir saatte 6 farklı deprem...
Akdeniz beşik gibi sallanıyor! Son...
19 yaşındaki genç, bahçede ölü bulundu
19 yaşındaki genç, bahçede ölü...

Erbil seferleri devam ediyor

Türk Hava Yolları (THY), Erbil uçuşlarının iptal edildiği iddialarını yalanladı.

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:50
Erbil seferleri devam ediyor
Kuzey Iraki'ta faaliyet gösteren bazı internet siteleri, Erbil Uluslararası Hvalimanı Sorumlusu Telar Fayeq'ı kaynak göstererek THY'nin 25 Eylül'deki Erbil uçuşlarını 'Yolcu olmaması' gerekçesi ile iptal ettiğini yazdı. THY Basın Müşavirliği ise iptallerin söz konusu olmadığı açıklamasında bulundu. 
THY Basın Müşavirliği bugün saat 00.15'te İstanbul-Erbil seferinin gerçekleştirildiğini ve iptallerin söz konusu olmadığını belirtti. THY ayrıca bugün yapılması planlanan Gaziantep- Erbil seferini yolcu yetersizliği nedeniyle iptal edildiğini belirtti. Atlasglobal Hava Yolları'nın da bugün yapılacak seferinin saatinin ileriye alındığı ve bu seferin gerçekleştirileceği öğrenildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Serim: Türkiye’nin müttefikleri karşısında yeni bir Türkiye var
Ali Serim: Türkiye’nin müttefikleri karşısında yeni bir Türkiye var
Hem aldattı, hem ayrılmak istemedi, hem de eşini öldürdü!
Hem aldattı, hem ayrılmak istemedi, hem de eşini öldürdü!
BBP Genel Başkanı Destici: "İsrail ikinci bir devlet kurmak istiyor"
BBP Genel Başkanı Destici: "İsrail ikinci bir devlet kurmak istiyor"
'Mein schiff 2' bu sezon 10'uncu kez Bodrum'a geldi
'Mein schiff 2' bu sezon 10'uncu kez Bodrum'a geldi
Adalet Sarayı önünde avukatların 25. Adalet Nöbeti
Adalet Sarayı önünde avukatların 25. Adalet Nöbeti
Uluslararası Heyet Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti
Uluslararası Heyet Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti
Kırklareli yağmura teslim oldu
Kırklareli yağmura teslim oldu
Denizcilik Mersin'de 3500 yıl öncesine dayanıyor!
Denizcilik Mersin'de 3500 yıl öncesine dayanıyor!
2 milyonluk arabaya haciz konuldu
2 milyonluk arabaya haciz konuldu
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim