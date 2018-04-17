Erbaa'da üzüm bağlarını don vurdu

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, sıfırın altında 4 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları nedeniyle üzüm bağlarında zarar meydana geldi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, bağlarda tespit çalışması başlattı.

Erbaa ilçesinde geceleri etkili olan don olayı nedeniyle ilçeye bağlı Karayaka beldesi ile Salkımören, Ballıbağ, Üzümlü, Bağpınar, Yoldere ve Doğanyurt köylerindeki üzüm bağlarında mahsuller zarar gördü. Sabah saatlerinde bağlarına giden çiftçiler Mayıs ortasında yaprak hasadı yapmaya hazırlandıkları bağlarındaki mahsullerinin donduğunu gördü. Durumun İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından ekipler hasar tespiti için çalışma başlattı.

'50-60 BİN TL ZARARIM VAR'

18 dönümlük bağının tamamı soğuk hava sebebiyle zarar gören ve zararının 50 ila 60 bin TL civarında olduğunu söyleyen çiftçi Nail Doğru, "Dün sabah kalktık ilk önce evimin yanındaki dört dönümlük yerime baktım. Diğerlerini de gezdim. Onlar da aynı durumda. Bu yörenin bağlarının yüzde 90'ı bitik durumda. Kimi parçalarımızı sigorta yaptırmıştık kimini yaptıramamıştık. Şuanda zararımız yüzde 90 değil yüzde 100. Borçlarımız var. Mahsul alacak zamanda bağlar gitti. O yüzden devletten bize bir çare diyorum" dedi.

'ERBAA EKONOMİSİNİN 7-8 MİLYON TL ZARARI VAR'

Konuyla ilgili sigorta şirketini, üniversiteyi ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü bilgilendirdiklerini ve hasar tespiti çalışmalarının başladığını ifade eden Erbaa Ziraat Odası Başkanı Arif Yılmaz Köksal ise "Pazar günü bağcılığın sorunlarını Erbaa'ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Bağcılık Araştırma Komisyonuna anlatmıştık. O gece eksi 4 derece bir hava soğukluğu oldu. Aşırı soğuklar sebebiyle bu bağdaki gibi tamamen yanmış. Daha önce gezdiğimiz bağlarda da yüzde 25 ila 30 civarında zarar var. Burada enteresan durum bu bağda hiçbir yeşillik kalmamış. Benim tahminim diğer baktığımız bağlarda iki kırım yaprak gitmiş. Bundan da Erbaa ekonomisi yaklaşık 7-8 milyon TL zararı vardır. Üzüm olarak da bunu bir ileri ki safhada bakmak lazım. 1 hafta sonra bununla ilgili daha net cevap verebiliriz. Tarım Sigortaları Havuzunu (TARSİM) aradım bir an önce eksperlerin gönderilmesini ve durumun tespit edilmesini sağladık. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Rüstem Cengi hocamı aradım bakalım bağlara ne yapılabilir diye. Üçüncü olarak ta İlçe Tarım Müdürlüğünü haberdar ederek zarar ziyan tespitlerinin yapılmasını talep ettik. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyoruz" diye konuştu.



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