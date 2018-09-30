Epilepsi nöbeti sonrası ölen atlet Damla Nur, son yolculuğa uğurlandı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), () - ORDU'da, evinde geçirdiği epilepsi nöbeti sonrası yaşamını yitiren atletizmci Damla Nur Kırıkçı'nın (19) cenazesi, Kumru ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün, Fatsa ilçesine bağlı Evkaf Mahallesi'nde meydana geldi. Atlet Damla Nur Kırıkçı, iddiaya göre, evde aile fertleri tarafından hareketsiz yatarken, bulundu. Kırıkçı ailesinin ihbarı üzerine eve sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Damla Nur Kırıkçı'nın geçirdiği epilepsi nöbeti sonrası yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç sporcu için bugün Büyük Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Damla Nur Kırıkçı'nın tabutunun üzerine kırmızı güller konuldu. Kırıkçı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kumru ilçesine bağlı Yalnızdam Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Fatsa İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, "Sporcumuzun ani ölümü bizleri yasa boğdu. Kendisi başarılı bir sporcuydu. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim" dedi.



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