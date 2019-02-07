Enkazdan 18 saat sonra kız çocuğu kurtarıldı (1)

Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL, () KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(FOTOĞRAF)
Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL, () KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. (FOTOĞRAF)
Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL, () KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(FOTOĞRAF)