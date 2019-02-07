Enkazdan 18 saat sonra kız çocuğu kurtarıldı (1)

Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL, () KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. (FOTOĞRAF)  

Enkazdan 18 saat sonra kız çocuğu kurtarıldı (1)

Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL, () KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

 

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