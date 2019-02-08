Enkazda herkes bu noktaya odaklandı (1)

İSTANBUL, () KARTAL'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada yoğunlaştı.
(FOTOĞRAF)
İSTANBUL, () KARTAL'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada yoğunlaştı. (FOTOĞRAF)
İSTANBUL, () KARTAL'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada yoğunlaştı.
(FOTOĞRAF)