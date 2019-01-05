Engelliler tenisle hayata tutunuyor

ERZURUM'da Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Hüseyin Buğa (28), memleketi Şırnak'ta bedensel engelillerin de aralarında bulunduğu öğrencilerine tenis öğretiyor. Tenisle hayata tutunan engelliler, yurt çapındaki yarışmalarda derece elde edip, milli takım formasını terletmek istediklerini söyledi.

Hüseyin Buğa, 2014 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversitede tenis oynamayı öğrenen Buğa, memleketi Şırnak'a döndüğünde bu sporla ilgili eğitim vermeye karar verdi. Hüseyin Buğa'nın girişimiyle de Şırnak Tenis Spor Kulübü açıldı. Buğa, kulüpte açılan kursa katılan 9'u bedensel engelli, 107 öğrenciye tenis eğitimi veriyor. Tenisle hayata tutunan engelliler, hedeflerinin ulusal yarışmalarda derece yapıp, milli takım forması giymek olduğunu belirtti. İlk dönemlerde ailelerinin karşı çıktığı tenis için artık anne ve babalarının da desteğini alan öğrenciler, okul ve işten arta kalan zamanlarda kortta ter döküyor.

ENGELLİLERİ SOĞUK HAVALARDA ARACIYLA ALIYOR

Kursa katılanlara büyük destek veren antrenör Hüseyin Buğa, havanın soğuk ve yağışlı olduğu günlerde engelli öğrencilerini otomobiliyle evlerinden alıp, antrenmana götürüyor. Tenis kursuna katılımın gittikçe arttığını belirten Buğa, "2014 yılından beri bu sporla aktif olarak uğraşıyorum. Şu anda 9'u engelli, 107 öğrencim var. 2014 yılında hiçbir imkanımız olmadan 56 öğrenci ile başladık. Şu anki imkanlarımız öğrencilerimizi çalıştıracak kadar var ama tabii bunlar yetmiyor. Engelli öğrencilerim ile birlikte 1 yıldır çalışıyorum. Bir engelli sporcu ile başladım. Şu anda 9 engelli sporcum var ve sayı artıyor. İmkanlarımız dahilinde antrenmanlar yapıyoruz. Amaçlarımızdan biri, engellilerimizi sosyal aktivitelerle tanıştırmak. Engellilerimize engelsiz bir yaşam sunmak" dedi.

'MİLLİ TAKIMA SPORCU YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Bu yıl yapılacak turnuvalara sıkı hazırlandıklarını anlatan Hüseyin Buğa, "2018 yılında İzmir klasman turnuvasına katıldık. Muğla'da Türkiye şampiyonasına katıldık. Orada bir derece elde etmedik ama Mart ayında İzmir klasman turnuvası var. Biz oraya hazırlanıyoruz ve oradan derece ile dönmek istiyoruz. Aynı zamanda Türkiye şampiyonası var, ona da hazırlanıyoruz. Amacımız, engellilerimizle birlikte Şırnak'ı güzel bir şekilde temsil etmek ve milli takıma sporcu yetiştirmek. Doğu ve Güneydoğu'da tekerlekli sandalyede tenis ile uğraşan bir tek biz varız. Hedefimiz hem Şırnak'ta hem de bölgede tenis sporunu yaymak istiyoruz" diye konuştu.

'HAYATIMIZI RENKLENDİRİYORUZ'

Tenis oynayarak hayatına renk kattığını anlatan ortopedik engelli Zehra Zeyrek (25) ise engellilere çağrıda bulunarak, "Sporun bana katkısı çok fazla. Keşke daha önce başlasaydım. Tüm engelli kardeşlerimi de buraya çağırıyorum. Dışarı çıkın, dışarıda hayat var. Kendinizi eve kapatmayın. Ben buraya gelirken çok enerjik geliyorum. Biz buraya gelerek hayatımızı daha da renklendiriyoruz. Hedefimiz Mart ayında İzmir'de düzenlenecek turnuvaya katılıp Şırnak'ın adını duyurmak. İnşallah başaracağız. Ortopedik engelliyim ama bu bana engel değil, yaşamama engel değil. Hayat her şekilde devam ediyor. Yeter ki biz inanalım. Her şeyi başarabiliriz" dedi.

'SPORSUZ 15 YILIMI BOŞA GEÇİRDİM'

Sporla tanışmadan geçen 15 yılının boşa geçtiğini söyleyen engelli Hasan Barın (23) da, "2003 yılında geçirdiğim bir hastalıktan dolayı 2 bacağımı kaybettim. Yaklaşık 16 senedir engelliyim. 15 senemi boşa geçirdim. Yaklaşık 1 yıl önce tenis hocamız Hüseyin Buğa ile tanıştık. Tenise geldim. Tenisin katkılarını anlatamam. Sadece şunu söyleyebilirim; insan bir işe yaradığını anlıyor" ifadelerini kullandı.



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