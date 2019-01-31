Engelliler Sarayı’nda 'Mehmetçik Kutlu Zafer' rüzgarı

İSTANBUL,()-ENGELLİLER arasında yapılan 'en iyiler' anketinden çıkan 'Mehmetçik Kutlu Zafer' dizisinin yönetmeni ve oyuncuları Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda ağırlandı. Asker üniformalı kursiyerler tarafından karşılanan ünlü isimler kursiyerlerle hem kilim dokudu hem müzik eşliğinde oyunlar oynadı.

Bağcılar’da yaşayan engelliler tarafından dizi sektörünün en iyilerini belirlemek amacıyla düzenlenen anketten TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yakın tarihimize ışık tutan Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi çıktı. Ankette ismi çıkan dizinin yönetmeni Kamil Aydın ile oyuncuları İsmail Ege Şaşmaz, Özgü Kaya, Semih Ertürk ve Yiğit Uçan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nı ziyaret etti.

OYUNCULARA COŞKULU KARŞILAMA

Oyuncular, asker üniforması giymiş olan engelli vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Engelliler Sarayı’na ilk kez gelen ünlü isimler, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yla birlikte eğitim verilen atölyeleri gezip kursiyerlerin çalışmalarını izledi. Oyuncular, ahşaptan oyuncak yapmanın inceliklerini öğrenirken tekstil sınıfında da kursiyerlerle birlikte kilim dokudu. Başkan Çağırıcı, gezi sırasında ünlü oyunculara çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“YENİ YÜZLERİN GÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEK BİZLERİ HEYECANLANDIRIYOR”

Engelliler Sarayı’nda her gün farklı bir heyecan yaşandığını belirten Başkan Çağırıcı, “Buraya her geldiğimizde yeni yüzlerin güldüğünü görmek bizleri heyecanlandırıyor. Bugün de kardeşlerimizin yüzünü güldüren çok kıymetli yönetmeniz, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin çok değerli oyuncuları oldu. Onlar çok güzel bir performans göstererek heyecanımıza heyecan katıyorlar. Kıymetli misafirlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Dersten sonra düzenlenen programda engelliler, konukları için şiirler okuyup şarkılar seslendirdi. Dizi oyuncuları çalan müzik eşliğinde engellilerle birlikte oyunlar oynadı. Engellilerin oylarıyla başarılı bulunan isimlere ödülleri takdim edildi. En iyi yönetmen ödülü Kamil Aydın’a, en iyi erkek oyuncu ödülü İsmail Ege Şaşmaz’a, en iyi kadın oyuncu ödülü Özgü Kaya’ya, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülleri de Semih Ertürk ve Yiğit Uçan’a verildi. En iyi yapımcı ödülü de dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’a ulaştırılmak üzere şirket görevlilerine verildi.

“HEPSİNİN GÖZLERİNDEN IŞIL IŞIL MERHAMET VE SEVGİ AKIYOR”

Ödül için teşekkür eden Yönetmen Kamil Aydın, “Birçok ödül aldık ama bu aldığımız en kıymetli ödül oldu. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. İlgi ve alakanız için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Özgü Kaya ise “Burası çok güzel bir yer. Hayran kaldım. Bizi çok güzel karşıladılar. Hepsinin gözlerinden ışıl ışıl merhamet ve sevgi akıyor. Ayrıca çok yetenekli olduklarını gördüm” diye konuştu.

İsmail Ege Şaşmaz ise şunları söyledi:

"Saraya girdiğimden beri çok güzel bir enerji var. Kendimi çok mutlu hissettim. Sizlerle tek tek tanışınca yaptığınız şeyleri görünce çok daha mutlu oldum. Ellerinize sağlık. Herşey için çok teşekkürler."

Program sonunda engelliler hayranı oldukları oyuncularla fotoğraf çekildi.