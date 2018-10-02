Engelli dalgıcın başarısı

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE'de, 15 yıl önce bisiklet sürerken, otobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada bacaklarını kaybeden Mustafa Beyaz (27), hayata sporla sarıldı. Küçük yaşta yüzmeye merak salan Beyaz, dalış ve zıpkınla balık avını öğrenirken, 'engelli balık adam' belgesi aldı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Şampiyonası'nda ilk kez düzenlenen 'engelliler kategorisi'nde kol çekerek 15 metre, monopaletle 21 metre ve ip çekerek 28 metreye dalarak, 4 branşın 3'ünde birincilik elde eden Beyaz, "Engelli arkadaşlarımız suyun altında kendilerini daha özgür hissedecekler. Bu sporu tavsiye ediyorum" dedi.

Rize'de, 2003 yılında bisiklet sürerken, otobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada iki bacağını da kaybeden Mustafa Beyaz, sporla yaşama tutundu. Beyaz, küçük yaştan gelen yüzme merakı dolayısıyla dalış ve zıpkınla balık avını öğrendi. Memur olarak çalışan Mustafa Beyaz, yüzmede kendisini geliştirirken, vaktinin çoğunu da denizde geçirdi. Deniz kıyısında balık adam kıyafetlerini giyen Beyaz, tüpsüz dalış gerçekleştirerek, zıpkınla balık avlamaya başladı. 'Engelli balık adam' unvanını da elde edip, belge alan Beyaz, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Şampiyonası'nda ilk kez gerçekleştirilen 'engelliler kategorisi'nde kol çekerek 15 metre, monopaletle 21 metre ve ip çekerek 28 metreye dalarak, 4 branşın 3'ünde birincilik elde etti.

'ZIPKINLA BALIK AVINA BAŞLADIM'

Zıpkınla balık avı sayesinde dalmayı hobi haline dönüştürdüğü anlatan Mustafa Beyaz, "Zıpkınla balık avı sırasında nefes tutarak dalış yaptığım için su altı dalış şampiyonalarına da katılabileceğimi düşündüm. Sadece kol çekerek 15 metre, monopaletle 21 metre ve ip çekerek ise 28 metreye dalarak, 3 ayrı branşta birincilik elde ettim. Son zamanlarda popüler olmaya başlayan bir spor oldu. İnşallah bu spor, uluslararası olarak yapılmaya başlanacak ve bizde bu sayede Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmiş olacağız. Bunun gerçekleşmesi benim açımdan milli bir gurur olacak" diye konuştu.

'SU ALTINDA KENDİLERİNİ ÖZGÜR HİSSEDECEKLER’

Serbest dalışta birçok branş olduğunu dile getiren Beyaz, "Sadece kollarını kullanabilen bir engelli, ip çekerek, bu branşa katılabilir. Kolları yerine ayaklarını kullanabilen engelliler, palet vurarak, bu branşa katılabilirler. Engelli arkadaşlarımız, suyun altında kendilerini çok özgür hissedecekler. Bu nedenle bu sporu tavsiye ediyorum. Kazandığım madalyalardan dolayı çok mutluyum. Gurur verici bir şekilde bu sporu yapmaya ve insanlara ilham olmaya devam edeceğim. Bu spor birazda yürek isteyen bir dal. Azimle çalışmak gerekiyor. Ciddi emek ve mücadele veriyoruz" dedi.

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