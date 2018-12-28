Engel tanımayan Osman, madalyaya doymuyor

İZMİR'de yaşayan Osman Ertöz (54), bedensel engelin yaşama, başarıya engel olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bedensel engelli olan ve uzun yıllar pazarda limon satarak geçimini sağlayan Ertöz, tekerlekli sandalyede dans ederek 6 madalya kazandı, aikidoda siyah kemer sahibi oldu. Profesyonel olarak basketbol oynuyor ve atletizm yapıyor. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencisi de olan Ertöz, 5 Ocak'ta Samsun'da yapılacak olan Tekerlekli Sandalyede Dans Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefledi.İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan bedensel engelli Osman Ertöz, 2 yaşındayken çocuk felcine yakalandığı için bacaklarını kullanamaz hale geldi. 10-12 yaşlarında tekerlekli sandalye kullanmaya başladı, annesi kendisini okula sırtında taşıdı. Şemikler Lisesi'ni dışardan bitirdi. 4 yıl işletme okudu. Yoksul bir ailenin çocuğu olduğu için aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla 10 yaşında pazarda limon satmaya başladı. Çocuk yaşlarda yaptığı bu işi mesleği oldu ve pazar yerlerinde 35 yıl tezgah açarak limon sattı. Pazarcılığı bıraktıktan sonra sınava girdi ve memur oldu. Şimdi Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde santral memuru olarak görev yapan Ertöz, 1993 yılında işe gidip gelirken hızlı sandalye kullanma yeteneğini geliştirdi ve o yıllarda İzmir'de yapılan tekerlekli sandalye yarışmalarında hep birinci oldu. Fransa- Akdeniz oyunlarında atletizm dalında 16 ülke arasından 5'inci seçildi.TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TAKIMINI KURDUBir gün İzmir Fuarı'nı gezerken engellilerin basketbol oynadığını gördü ve engelli takımı oluşturmak için kurulan standa başvurdu. Türkiye'nin ilk bedensel engelli basketbol takımında yer aldı. 1999 yılında Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü'nü kurdu, başkanlığını yaptı. Ertöz, "2000 yılında Almanya'da Basketbol Turnuvası'ndan ikincilik kupasını aldık. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın davetlisi olarak Washington ve Chicago'da eğitimlere katıldık ve güzel izlenimler bıraktık" dedi.DANSTA MADALYAYA DOYMUYOR2016 yılında Sakarya'da Almanya'nın milli takım hocasından tekerlekli sandalyede dans eğitimi aldı. Aynı yıl yapılan Türkiye Şampiyonası'na katıldı ve dördüncü oldu. Çiftler dalında 2016 Tekerlekli Sandalyede Dans Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Avrupa Şampiyonası'na ilk gidişinde 16 ülke ve 100'ün üzerinde sporcu arasından 6'ncı oldu. 2017'de tekrar yarışmaya katıldı. Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Avrupa Şampiyonası'nda ise 24 ülke arasında 5'inci oldu. 2018'de Slovakya'da Dünya Kupası Yarışması'na davet edildi. Tek erkek, Latin ve çiftler olmak üzere yarışmaya 3 branşta katıldı. Tek erkekte ikinci, Latin'de üçüncü, çiftlerde ise altıncı oldu. 10 gün sonra Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Tekrar Polonya'da üçüncülük ve dördüncülük kazandı. Şimdi ise 5 Ocak'ta Samsun'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Ertöz, dört farklı kategoride yapılacak yarışma için iddialı olduğunu söyledi.AİKİDODA DA ENGEL TANIMIYORAynı zamanda düzenli olarak aikido sporu ile uğraşan Ertöz, siyah kemer sahibi. Hayatı boyunca aktif bir insan olmak için çabaladığını söyleyen Ertöz, "Aslında benim yaptıklarım çok anormal bir şey değil. Aynısını siz de yapıyorsunuz ama siz sağlıklısınız. Engelliler için yeter ki ortam ve zemin hazırlansın. Ben küçük yaştan beri hep bir mücadelenin içindeydim ve boş durmak beni sıkıyor. Ben yaptığım işten mutluyum. Barış Manço'nun dediği gibi 'Ben kimseye örnek olmak istemiyorum beni seçen arkamdan gelsin' Bundan sonraki süreçte de nefesim yettiği sürece tüm alanlardaki faaliyetlerimi ilerletmeyi düşünüyorum" dedi.

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