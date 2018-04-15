Endemik bitkiler, yöresel kalkınmayı katkı sağlıyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) bünyesinde Prof. Dr. Nazan Demir'in girişimiyle 5 yıl önce kurulan, Türkiye'nin ilk Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOZMER), yöresel kalkınmaya öncü olmak amaçlı çalışmalarına devam ediyor. Doğadan toplanan endemik bitki türleriyle kozmetik ürünler, aromatik yağlar, bitkisel çaylar ve parfüm yapılıyor.

Biyoçeşitliliği ile Avrupa'da ilk sırada olan Türkiye'de, bitki zenginliğinin odağında olan Muğla, KOZMER'in kurulması ve alanın kurumsallaşması için biçilmiş kaftan olarak öne çıktı. KOZMER Müdürü Prof. Dr. Nazan Demir, kurumunun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Muğla'nın kozmetik sektörü için doğru bir il olduğunu söyleyen Prof. Dr. Demir, "Bitki florasının zenginliği ve iklimi, Muğla'yı özel kılıyor. Bölgenin her noktasında farklı bitkilerle karşılaşıyorsunuz. Bu bitkilerin hepsi çok değerli ve hepsi endüstriyel öneme sahip, doğal olarak yetişen ve bir kısmı da endemik türler. Burada ekolojik dengeler korunarak son derece sağlıklı bitkisel hammadde üretmek mümkün. Bu hammaddeyi kozmetik endüstrisi için de ilaç etken maddesi için de kullanabilirsiniz. Merkezimizin altyapısı da bu araştırmaları yapmak için çok uygun. Gelişmiş cihazlarla doğadan topladığımız bitkilerin içerik analizlerini yapıyoruz. Uçucu yağları izole ediyoruz. Zambak, lavanta, kantaron, anemon ve salep ciddi bir bitkisel hammadde kaynağı. Ülkemizin bu pazardan çok ciddi anlamda pay alması mümkün" dedi.

ÜRÜNLERE CİDDİE TALEP OLUYOR

Cilt ve saç bakım ürünlerinin yanı sıra parfüm de geliştirdiklerini belirten Demir, "Faaliyetlerimizde ilk hedefimiz kesinlikle ticari değildir. Temel hedefimiz ürün geliştirmek. Bunların yapılmasının mümkün olduğunu, sözle değil, ürünlerle bizzat göstermek ve sektöre akademik bir destek vermektir. Öte yandan alanı kurumsallaştırmak, doğal kaynaklı bu ürünlerin ekonomimize ne kadar büyük bir güç katacağını etkili bir şekilde anlatmak da çok önemlidir. Fakat bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünler, sonuçta ticari bir değere de sahip olup, döner sermaye üzerinden satışa sunulmaktadır. İnsanlar, gördüğünün yüzde 20'sine, duyduğunun yüzde 80'nine inanıyor. Merkezimiz çok sayıda ürün geliştirmiştir. Ürettiğimiz ürünlerin ciddi talebi oluşuyor. Marka bağımlılığı yaratmanın en etkili yolu kulaktan kulağa fısıldamaktır. Bugün geldiğimiz noktada ürünlerimiz kullanan herkes de bunu sağlamıştır" diye konuştu.

YÖRESEL KALKINMAYA AKADEMİK DESTEK

KOZMER Üretim Birimi'nin projesiyle Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan (GEKA) 611 bin 890 lira hibe desteği sağlandığını belirten Prof. Dr. Demir, "Yerkesik Mahallesi'nde 25 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilecek olan birimimizin desteğe ihtiyacı var. Bu tesis geliştirilerek ilerleyen zamanlarda üretim yapmanın yanı sıra bir çeşit doğa okuluna dönüşebilecek. Her gruptan insanlara eğitim verilebilecek. Bu tarz tesisler ile halk ile üniversite arasında köprü kurmak mümkün olacak. Endemik çiçeklerle peyzajı yapılacak, üretim, tanıtım ve satış noktaları ile bir bütün oluşturacak. Bu model yapı, ilerleyen zamanlarda ülke tanıtımına katkı amaçlı turistlerin destinasyon noktaları arasına alınabilecek" dedi.

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