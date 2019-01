'Empati Parkuru'nda gözleri kapalı yürümekte zorlandılar

AYDIN'da görme engellilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak için AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 'Empati Parkuru' kuruldu. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Kent Meydanı'nda kurulan parkurda, gözleri bağlanan katılımcılardan, beyaz baston ile parkurda yürümeleri istenerek, görme engelli bireylerin her an karşılaştığı sorunları yaşayarak anlamaları sağlandı.

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, farkındalık yaratmak ve engelliler ile empati kurulabilmesi amacıyla Kent Meydanı'nda 'Empati Parkuru' kuruldu. İlginin büyük olduğu Empta Parkuru'nda, katılımcılardan kimisi yürümekte zorluk çekerken kimisi de yere düştü.

Etkinlikle ilgili bilgi veren AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanvekili Mustafa Said Karadeli, engelli vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmak için her şeyden önce bu meseleye ilişkin toplumsal hassasiyetin güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi. Karadeli, "Bugün de bu toplumsal hassasiyete katkıda bulunabilmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla burada 'Empati Parkuru' kurduk. Tüm büyüklerimizin, arkadaşlarımızın ve kardeşlerimizin gereken duyarlılığı sergileyeceği inancıyla onları parkurumuza davet ediyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızı da sorunlarını dile getirmeye ve geliştirilecek çözümler konusunda etkin biçimde rol üstlenmeye çağırıyoruz" dedi.

'GERÇEKTEN ÇOK ZOR'

Parkurda gözlerini kapatarak yürüyen ve bir ara dengesini kaybedip düşen Gökçe Demir, "Parkurda yürümeye başladığımda, gözlerim bağlı olduğu için düşme korkusu yaşadım. Panik içindeydim. Hiçbir şey göremiyor, sadece sesleri duyabiliyordum. Bu şekilde yürümek gerçekten çok zor oldu. Allah görme engellilerin yardımcısı olsun" dedi.

Empati Parkuru'nda deneyim yaşayan Esra Doğan da herkesin birer engelli adayı olduğunu belirtip, "Ancak, bunun bilincinde değiliz. Engelli vatandaşlarımızın hayatı kolaylaştırmamız gerekirken, aksine daha çok zorlaştırıyoruz. Parkurda yürümek, çok güçtü" diye konuştu.

Altı Notka Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, etkinliğin farkındalığı oluşturma adına güzel bir etkinlik olduğini söyledi.



