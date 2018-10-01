Emniyetten aşure dağıtımı

İstanbul

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan aşure halka dağıtıldı. Aşure dağıtımına Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Bingöl de katıldı.

Muharrem ayı nedeniyle Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aşure etkinliği düzenlendi. Hazırlanan yaklaşık bin kişilik aşure halka

dağıtıldı. Emniyet Müdürlüğü önünde dağıtımı yapılan aşure etkinliğine Adalılar da büyük ilgi gösterdi.

