Emniyet müdürü yazdığı kitapla çocuk istismarını gözler önüne serdi

FRANSA'nın Lyon kentinde Interpol Genel Sekreterliği Çocuklara Karşı İşlenen Cinsel Suçlarla Mücadele Alt Direktörlüğü'nde Önleyici Faaliyetler Proje Sorumlusu olarak görev yapan Emniyet Müdürü Dr. Bülent Tansel, kaleme aldığı kitapta, çocuk istismarı konusunu ele alarak, ailelere, eğitmenlere ve toplumun her kesimine uyarılarda bulundu.

Interpol Genel Sekreterliği Çocuklara Karşı İşlenen Cinsel Suçlarla Mücadele Alt Direktörlüğü'nde Önleyici Faaliyetler Proje Sorumlusu Dr. Bülent Tansel, 'Çocuk Cinsel İstismarı: Tanımlar, Kavramlar ve Psiko-Sosyal Yaklaşımlar' adlı kitabında, konuyu bir bütün olarak ele aldı. Cinsel istismarcının kim olduğu, nasıl bir ruh hali içerisinde olduğu, kaç çeşit cinsel istismarcının bulunduğu, düşünce yapıları ve davranışları hakkında detaylı bilgiler veren Dr. Tansel, kitapta çocuk cinsel istismarı suçuyla mücadelede İnterpol'ün bakış açısıyla dünya çapında sürdürülen mücadeleyi gözler önüne seriyor. Hem emniyet müdürü olarak karşılaştığı vakalarda elde ettiği tecrübesi hem de psikolojik danışma ve rehberlik alanında doktorasını tamamlamış ve yıllarca üniversitede ders vermiş bir akademisyen olarak konuyla ilgili birikim ve deneyimlerini uluslararası arenada ortaya koyan Dr. Tansel, kitabında çocuğun cinsel istismarıyla mücadele eden tüm paydaşlara çok önemli görevler düştüğünü aktardı.

'HAYIR' DİYEBİLMEK ÖĞRETİLMELİ

Emniyet Müdürü Dr. Bülent Tansel, çocuk cinsel istismarı konusunda, ailelere, eğitmenlere ve toplumun her kesimine de önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek, şöyle dedi:

"Her gün artarak büyüyen bu durum karşısında, sorunu görmezden gelmek yerine, çocuk cinsel istismarı hakkında bilgi sahibi olmalı ve çocuklara yönelik koruyucu eğitim programları oluşturulup, uygulamaya geçirilmelidir. Artık 'yabancılardan hediye alma', 'tanımadığın kişilerle konuşma' telkinlerinin çocuğun cinsel istismarını önlemede işlevsel bir yanının olmadığı açıktır. Çocukların yaşam becerilerini artırmaya yönelik programları, içinde bulundukları gelişim evresine uygun olarak geliştirilmeli ve hızla uygulamaya geçirilmelidir. Çocuklara iyi dokunuş ve kötü dokunuşun neler olduğu, istemedikleri, onay vermedikleri durumlar karşısında 'hayır' diyebilmenin en doğal hakları olduğunu öğretmeli ve bunları içselleştirebilmelerini sağlayacak programlar oluşturulmalıdır."

BİLİŞİMDEKİ GELİŞMELERİN ETKİSİ

Özellikle son yıllarda bilişim alanında yaşanan hızlı gelişmelere bağlı olarak, elektronik düzleme aktarılmış diğer siber suç türlerinde olduğu gibi, çocuk cinsel istismar olaylarında da artış olduğunu vurgulayan Dr. Tansel, şunları söyledi:

"Çocuk cinsel istismarcıları tüm dünyada, gerek çevrim içi ve gerekse çevrim dışı yolları etkin şekilde kullanarak çocukları, cinsel yönden istismar etmeye devam etmektedirler. Dikkat çekici şekilde artış gösteren bu durum karşısında, çocukları korumaya yönelik bütüncül, fonksiyonel ve etkili önlemlerin alınabilmesi, uluslararası standartların hayata geçirilmesini ve bu yönde işbirliği yapılmasını zorunlu kılmaktadır."

'İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK SUÇLARINDAN'

Hangi toplumda olursa olsun, çocuk kavramının akıllara, korunmaya muhtaç ve en savunmasız grubu getirdiğini belirten Emniyet Müdürü Dr. Bülent Tansel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu anlamda çocukları korumak, içinde bulunduğu toplum üyeleri kadar, mevcut otoritenin de sorumluluğu altındadır. Çocukların cinsel istismarı, çocuk haklarının ciddi şekilde ihlal edildiği, bir o kadar karmaşık bir sorundur. Çocuğun cinsel istismarı, basit bir olgu değildir, aksine toplumun dinamiklerini temelden sarsan, aynı zamanda çocukların ruh sağlığını etkileyerek, çok derin ve kalıcı izler bırakan, insanlık dışı eylemlerdir. Belki de insanlık tarihinin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği en büyük suçlar arasında sayılabilir."



