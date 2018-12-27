Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen motosikletliye kask

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde kullandığı motosiklette 'emniyet kemeri takmadığı' gerekçesiyle 108 lira trafik cezası kesilen, daha sonra ise hata fark edilerek bu cezası iptal edilen Vural Yavaş'a (38), İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt tarafından kask hediye edildi.

Süloğlu Belediyesi'nde çalışan evli ve 1 çocuk babası Vural Yavaş'a kullandığı 22 AY 748 plakalı motosikletinde emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle geçen Eylül ayında kent merkezinde 108 liralık trafik cezası kesildi. Trafik Kanunu'nun 78/1-A maddesinden, 'emniyet kemeri takmadan araç kullanmak' nedeniyle ceza kesildiği 11 Eylül 2018 tarihli ibarenin yer aldığı tebligatın evine ulaşmasının ardından büyük şaşkınlık yaşayan Yavaş, ceza makbuzuyla birlikte Edirne Adliyesi'ne giderek itirazda bulundu. Mahkeme itirazı değerlendirirken, Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Müdürlüğü'nce yapılan incelemede, hata fark edilerek ceza iptal edildi.

KASK HEDİYE ETTİ

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, olayın ardından motosiklet sürücüsü Vural Yavaş'ı emniyete davet etti. İl Emniyet Müdürü Kurt, burada bir süre sohbet ettiği Yavaş'a kask hediye etti.

Yaşar Vural'a hatayla ceza yazıldığını belirten Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kur, "Tüm vatandaşlarımız ve motosiklet sürücülerimizin kurallara uyduğuna inanıyoruz. Ortada bir hata var. Bu durum için de motosiklet sürücümüze bir kask hediye ediyoruz. Kask motosiklet kullanıcıları için önemli bir koruyucudur" dedi.

Cezanın plaka benzerliğinden dolayı motosikletine kesildiğini söyleyen Yaşar Vural da, "Bu ceza için gerekli yerlere itiraz ettim, bildirdim. Böyle şeyler de olabilir. Sizleri böyle uğraştırdığım için huzursuz oldum. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×