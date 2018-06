Emine nineyi sağlık görevlileri oy kullanmaya sırtlarında getirdi

Onur Can BULAT/POZANTI (Adana), () - ADANA'nın Pozantı ilçesinde yatalak hasta olan 91 yaşındaki Emine Çevik, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy kullanmaya sağlık görevlilerinin sırtında getirildi.

İlçe merkezindeki Zafer Mahallesi'nde Emine Çevik, Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmeti ekibi tarafından evinden alındı. Araçla oy kullanacağı Cumuhriyet İlkokulu'na getirilen Emine nine, sağlık görevlisi tarafından sırtlanarak oy vereceği salona kadar götürüldü. Burada görevlinin nezaretinde oyunu kullanan Emine nine aynı şekilde evine götürüldü. Emine Çevik, "Bu vatan bugünlere çok zor şartlarda geldi. Bizler neler gördük neler geçirdik. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.



