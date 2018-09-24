Emekli Büyükelçi Kaya Toperi, vefat etti

MERHUM 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yakın çalışma arkadaşlarından, emekli Büyükelçi Kaya Toperi (85), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede, kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Türk diplomasisinin önemli isimlerinden emekli büyükelçi Kaya Toperi, dün gece Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberini twitter hesabından duyuran eski bakanlardan Halil Şıvgın'ın kızı Lale Şıvgın Dündar, "Turgut Özal’ın en yakın çalışma arkadaşlarından emekli büyükelçi Kaya Toperi'yi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hep nezaketi ve güler yüzü ile hatırlayacağım" diyerek duyurdu.

Kaya Toperi için ilk tören yarın saat 14.30'da, 40 yıla yakın hizmet verdiği Dışişleri Bakanlığı'nda (A blok önü Balgat girişi) düzenlenecek. GTC İletişim Danışmanlığı'nın kurucu ortağı ve onursal başkanı da olan Toperi'nin cenazesi daha sonra Kocatepe Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



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