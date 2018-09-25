Emekli Büyükelçi Kaya Toperi son yolculuğuna uğurlandı (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törenin ardından emekli Büyükelçi Kaya Toperi'nin cenazesi Kocatepe Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Murat Karayalçın, ailesi, yakınları ve çok sayıda eski diplomat katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Toperi'nin cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.



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