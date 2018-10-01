Ellerinde kazıklarla Meclis önünde zamları protesto ettiler

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'na (Hür-İş) bağlı bazı kişiler, ellerinde kazıklarla Cumhuriyet Meclisi önünde zamları protesto etti.

Cumhuriyet Meclisi'nin önüne, ellerinde kazıklar ve akaryakıt, elektrik, gıda zamlarının eleştirildiği sloganlar yazılı dövizlerle gelen eylemciler, protesto gösterisi düzenledi. Eylemciler, hükümet yetkililerinden halkın sorunlarıyla ilgilenmelerini istedi. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, eylemcileri kabul ederek, bir süre görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan sendika yetkilileri, hükümetin eriyen maaşlara çare bulmak yerine sürekli zam yaptığını savundu.

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