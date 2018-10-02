Elektrik faturalarında sosyal mesaj devri

BURSA, ()-LİMAK Enerji Uludağ Elektrik’in Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Limak Enerji olarak, elektrik faturalarında sosyal mesaj devrini başlatmanın yanı sıra, pek çok farklı, sürdürülebilir sosyal sorumluluk çalışması ile de ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Sağlık alanındaki ihtiyaçlar konusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan Limak Enerji, Kızılay’ın kan ihtiyacını gidermek için destek verdiği proje ile faturalar üzerinden sosyal mesaj veriyor. 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, görevli tedarik şirketi olduğu Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da müşterilerine gönderdiği elektrik faturaları ile toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Daha önce ONKO-DAY, HETADER gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna destek veren ve toplumsal farkındalık yaratan Limak Enerji, son projesinde Kızılay ile işbirliği yaptı. Faturaların üzerinde 'Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım' mesajı veren Limak Enerji, kan bağışının önemine vurgu yaparken, vatandaşları bu konuda bilinçlendirmeyi de ihmal etmiyor. Limak Enerji, fatura üzerinden verilen mesajların yanı sıra 4 aylık periyotlarla çalışanları aracılığıyla Kızılay’a kan bağışı yapıyor.

Farklı sosyal sorumluluk projelerine de imza atan Limak Enerji Uludağ Elektrik’in Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Kızılay ile birlikte farkındalık oluşturmak için işbirliği yaptıklarını söyledi. Kan bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çalışma başlattıklarını ifade eden Aytac, “Kızılay ile birlikte hareket ederek, müşterilerimizin faturalarında uyarı mesajı yayınladık. Limak Enerji olarak, elektrik faturalarında sosyal mesaj devrini başlatmanın yanı sıra, pek çok farklı, sürdürülebilir sosyal sorumluluk çalışması ile de ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Sosyal faturalarımız ile kan vermenin önemine değiniyoruz. Biliyoruz ki, her birimizin bir gün kana ihtiyacı olabilir. Bizler de vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları için sosyal faturaları hayata geçirdik. Çevre ve sağlık alanında toplumsal farkındalık oluşturduğumuz projelerimiz ile sektörümüze ve ülkemize katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Daha önce HETADER işbirliğiyle Hemofili ve Talasemi hastaları için elektrik faturalarında 'HETADER adına Kızılay’a Kan Ver, Çocuklarımıza Can Ver' mesajı ve Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKO-DAY) ile birlikte farkındalık oluşturmak için faturaların altında ''Meme Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarır'' mesajı yayınlayan Limak Enerji, toplum yararı çalışmalarına devam ediyor.

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