Elazığ’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bahçeli Sokak'ta iki grup arasında, dün gece henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Argın (19) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı 2 kişi, olay yerine sevk edilen ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Argın, buradaki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin, şüphelilerin yakalanması için çalışma ve olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.