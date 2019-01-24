Elazığ'da yaban hayvanları için 10 ton yem

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şubesi ekiplerince yaban hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlatıldı. Ekipler, kentteki çeşitli bölgelerde bulunan avlaklara saman ve buğday bıraktı. Yaban hayvanlarının bulunduğu yerlere, şu ana kadar 10 ton yem bırakıldığı belirtildi.



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