Elazığ'da 249 köy yolu kardan kapandı

Erkan BAY/ELAZIĞ,() - ELAZIĞ’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 249 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 249 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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